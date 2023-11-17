دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتحة حوض الحمام لم يتم وضعها في الحوض عبثاً دون فائدة بل إن فائدتها كبيرة جداً، فهناك سر لم يتخيله أحد وراء وضع تلك الفتحة الصغيرة حيث أنها تعتبر من بين الأشياء الكثيرة التي لها فائدة كبيرة في حياتنا ونحن لا نعلمها، وبالتزامن مع أهمية هذه الفتحة الموجودة داخل حوض الحمام ننصح الجميع بضرورة المحافظة على نظافتها حتى لا تتعرض للانسداد وبالتالي تحدث مشاكل أنتم في غنى عنها في المنزل.

ما فائدة وضع الفتحة في حوض الحمام

الفتحة الصغيرة الموجودة في حوض الحمام ذات أهمية وفائدة تعود على الجميع، وأهميتها تكمن فيما يلي :

تحافظ على المنزل من الغرق إذا حدث انسداد للحوض تقوم تلك الفتحة بتسريب هذه المياه الزائدة بدلاً من نزولها على الأرض ومن ثم غرق الشقة بالكامل.

فبمجرد أن تصل المياه إلى الفتحة تتسرب المياه بشكل تلقائي إليها، لذلك فإن الهدف منها الحفاظ على المنزل من حدوث به أي فيضان.

طريقة تنظيف حوض الحمام

["ولا الجن الأزرق يعرفها".. سر خطير وراء وجود فتحة في حوض الحمام .. مش هتتخيل ايه هو!!]

“ولا الجن الأزرق يعرفها”.. سر خطير وراء وجود فتحة في حوض الحمام .. مش هتتخيل ايه هو!!

من الضروري أن تهتم بالنظافة بوجه عام وبنظافة الحمام وحوض الحمام بوجه خاص والحفاظ عليه من حدوث أي انسداد به، وذلك لعدم تراكم أي بكتيريا تضر الجميع لذلك لابد من تنظيفه باستمرار و بأدوات معقمة، ويمكن تنظيفه بهذه الطريقة الفعالة :

إضافة كمية من البيكنج صودا إلى الماء الساخن.

ووضعهم في بخاخ ورجهم جيداً حتى يتجانسا.

ويتم رشهم على حوض الحمام في كافة الأماكن.

ويظل لمدة ربع ساعة.

ومن ثم مسح هذا الخليط بقطعة اسفنجية ناعمة، وبعدها غسله بالماء وستحصل على نتيجة رائعة.

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