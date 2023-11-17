دوت الخليج - كتب احمد صلاح -مع تقدم التكنولوجيا واستمرار وجود الكثير من الاختراعات كل يوم تقريباً أصبح وجود الهاتف المحمول من أكثر الأشياء التي لا يستطيع أي منا العيش بدونه، وذلك لفوائده الكثير سواء في عمليات البحث أو المعلومات الكثيرة في كل المجالات بالإضافة إلى التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض، وأي هاتف لابد وأن يحتوي على زر التشغيل من الجانب، بالإضافة إلى زر خاص بالصوت، ولكن ما لا يعلمه الكثير أن زر الغلق يحتوي على استخدامات أخرى كثيرة سنتعرف عليها.

خطوات تفعيل استخدامات زر التشغيل:

هناك الكثير من الاستخدامات المتعلقة بزر التشغيل والتي يتم الوصول إليها بشكل سهل وذلك عن طريق إتباع عدة خطوات:

• نقم بالدخول إلى الإعدادات، ونختار الخيارات المتقدمة من خلال الصفحة الرئيسية الموجودة على الشاشة.

• بعد ذلك ستظهر ميزات كثيرة يتم استخدامها لأكثر من شيء على الهاتف.

• وأخيراً نقم بتفعيل الميزة والتي يتم استخدامها في بشكل مستمر حتي نقوم بغلقها مرة أخرى عن طريق اتباع نفس الخطوات.

استخدامات زر التشغيل و زر الصوت:

هناك الكثير من الاستخدامات التي يقوم بها زر التشغيل والتي تجعل استخدام الهاتف المحمول سريع وهي كالتالي:

• أخذ تسجيل للشاشة من خلال الضغط على زر التشغيل مع الضغط على زر الصوت.

• تشغيل فلاش الكاميرا بالضغط على زر التشغيل.

• إعادة ضبط الهاتف عن طريق زر التشغيل.

• إنهاء المكالمة من خلال الضغط على زر التشغيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر هيخليك تتجنن من الدهشة.. زر التشغيل ليس لإغلاق هاتفك فقط اتحدى أي حد يعرف المعلومات دي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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