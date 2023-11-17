طول عمرنا منعرفش خطورته احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل 4 مخاطر رهيبة لا تخطر على بالك.

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح وجود الإنترنت في حياتنا اليومية شيء لا يمكن العيش بدونه حيث أن الكثير من الأشخاص يقوم باستخدام الإنترنت طوال اليوم بشكل دائم خصوصاً بعد التقدم الكبير الذي وصلنا إليه، ولكن الكثير منا لا يعلم مخاطر بقاء جهاز الراوتر مفتوح طوال الوقت، كما أن شركات الإنترنت دائما ما توصي بغلق الراوتر من وقت لآخر لضمان الحصول علي إنترنت بجودة عالية، ولم يتوقف الموضوع إلى هنا بل أكد العلماء على ضرورة غلق الراوتر لتجنب حدوث كوارث.

تجنب أن تترك الراوتر مفتوح طول الليل:

• إن ترك الراوتر مفتوح طول فترة الليل من أكثر الأشياء الخاطئة والتي تعود بالسلب حيث تؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة، وعلى سبيل المثال قد قام أحد أكبر المبرمجين في العالم بنشره لمقالة في إحدى الجرائد العالمية يتكلم فيها عن ما هي مخاطر بقاء جهاز الراوتر مفتوح طوال الوقت خصوصاً فترة الليل، حيث قال أن جهاز الراوتر يسخن بدرجة كبيرة جدا وهذا يؤثر بشكل سلبي على سرعة الإنترنت خصوصاً في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، لذلك يجب غلق الراوتر في الليل بعد الانتهاء من استخدام الانترنت حتى يأخذ فرصة أن يبرد.

مخاطر بقاء الراوتر مفتوح طوال الليل:

هذه المخاطر لا تتوقف على قلة جودة الإنترنت بل هناك مخاطر أخرى كثيرة تتمثل في الآتي:

• ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بسبب بقاء توصيل جهاز الراوتر بالكهرباء بشكل دائم ومستمر.

• عند ارتفاع درجة الحرارة فإن ذلك يؤدي إلى حدوث الحرائق.

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