دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل شخص منا لديه بعض الذكريات الجميلة التي تذكره بطفولته وماضيه، كما يوجد لديه أيضاً بعض الأكلات أو المشروبات التي تذكره بأيام طفولته، والتي من أشهرها على الإطلاق الشاي بلبن والبقسماط بالإضافة إلى الشاي بالفول السوداني، ولكن هل تساءلنا يوما ما هل تعود مثل تلك المشروبات علينا بفائدة معينة، ولا سيما الفول المضاف إليه بعض من حبات الفول السوداني، فمن المعروف أن هناك الكثير من الفوائد للشاي ولكن ماذا عن هذا المشروب، تابعونا لمعرفة المزيد.

فوائد الشاي بالفول السوداني

يتميز الشاي بالفول السوداني بأنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين “ب”، والذي يلعب دورا هاما في عملية نمو الجسم وتقويته، إضافة إلى:

يساعد على خسارة الوزن، كما أنه غني بالأحماض المهمة مثل حمض النياسين، فضلاً عن البانتوثينيك والبيريدكسين.

يحتوي على ألياف كثيرة والتي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

كما أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تتسبب في الشعور بالكسل، نتيجة كونه يقوم بمحاربة كل الجذور الحرة بالجسم.

كيفية عمل الشاي بالفول السوداني

يمكن تحضير الشاي بالفول السوداني بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال اتباع ما يلي:

تسخين كمية من الماء حتى الغليان ثم يضاف إليه الشاي الأسود.

يترك قليلا حتى يغلي ويختلط بالماء جيدا وتأخذ الماء لون الشاي.

ثم يتم إضافة السكر في الكوب على حسب الرغبة.

يصب فيه الشاي وأخيراً يتم إضافة الفول السوداني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشروب السحري .. فوائد مذهلة لن تتخيلها ستجبرك على إضافة الفول السوداني إلى الشاي .. يصنع المعجزات جربه حالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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