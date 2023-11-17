المشروب السحري .. ضع حبة واحدة من تلك العشبة على الشاي وستذهل بالنتيجة .. جربه حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بأن لها قيمة صحية وغذائية عالية، ويتميز بالكثير من الفوائد والتي من أهمها تحسين صحة الجسم بشكل عام ووقايته من الإصابة بالسرطان، كما يساعد على تسكين مختلف أنواع الألام مثل آلام الضروس والأسنان وآلام الحلق الناتجة عن نزلات البرد وأيضا التهابات اللوزتين وغيرها من الأمراض المتعددة.

القيمة الغذائية للشاي مع القرنفل

يتميز القرنفل بالكثير من الفوائد لذلك يفضل الكثيرون تناوله مع الشاي، وذلك لما يلي:

غني بالكثير من الفيتامينات والتي من أهمها فيتامينات الأكسدة التي تساعد على تقوية الصحة وتعزيز الذاكرة.

وقاية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، لأنه يلعب دور فعال في تدمير الخلايا السرطانية وتوقف نموها بالجسم.

يعد أيضاً من المضادات الفعالة التي تساعد في القضاء على الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

يعمل زيت القرنفل على قتل مختلف أنواع البكتيريا والتي من أهمها الأشريكية القولونية.

يمكن استخدام القرنفل للتخلص من روائح الفم الكريهة والحصول على نفس منعش.

كما يساعد على تعزيز صحة الكبد لاحتوائه على مركبات تساهم في التقليل من الإجهاد المتأكسد.

يجب تناوله بكميات قليلة، لأن الإكثار منه يتسبب في حدوث أضرار خطيرة للكبد.

كيفية تحضير الشاي بالقرنفل

يمكن تحضير الشاي بالقرنفل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال اتباع الآتي:

تسخين كمية من الماء حتى الغليان ثم يضاف إليه الشاي الأسود.

يترك قليلا حتى يغلي وتأخذ الماء لون الشاي، ثم يتم إضافة السكر في الكوب على حسب الرغبة.

يصب فيه الشاي وأخيراً يتم إضافة القرنفل.

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