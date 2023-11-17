هيعرفو كل كبيره وصغيره في حياتك .. احذر انت متراقب خلي بالك علامات تظهر على تطبيقات الواتس اب تعني أنك مراقب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الواتس اب من التطبيقات التي يتم استخدامها بكثرة في جميع أنحاء العالم ويتم من خلاله إرسال واستقبال الرسائل النصية والفيديوهات والمستندات، ويرجع كثرة استخدامه إلى السهولة في التعامل مع التطبيق وسرعة الإرسال إلى أن وصل عدد المستخدمين لما يقرب من 1.2 مليون شخص حول العالم, ومن ثم يتعرض التطبيق للاختراق لذلك يحتاج ها التطبيق إلى المزيد من الحماية من التجسس والاختراق.

طريقة اكتشاف أن الواتس مراقب

بالرغم من أن تطبيق الواتس من التطبيقات المشفرة إلا أنه يتم مراقبته بسهولة، ويستطيع المستخدم معرفة أن الواتس الخاص به مراقب عن طريق:

الدخول على قائمة الإعدادات ومنها الضغط على واتس ويب.

الذهاب إلى صفحة الرمز وفتح الكاميرا تظهر صورة الهاتف دليل على أن الحساب محمي ولم يتم اختراقه.

وفي حالة ظهور موعد مخالف عن الوقت الحالي يكون هذا دليل على اختراق الجهاز والحساب الخاص بالمستخدم وعليه اتباع خطوات الحماية.

كيفية حماية الواتس من التجسس

مع التقدم التكنولوجي في عالم النت أصبح من السهل القيام بحماية التطبيق والحساب الخاص بالمستخدم، عند اتباع الخطوات الآتية:

لا بد من تشغيل خاصية الحماية.

النقر على 3 نقاط الموجودة أعلى الصفحة الشخصية، والدخول على الإعدادات.

الدخول على الحساب ومنها الضغط على FIRIVICATION ثم النقر على تفعيل.

إدخال الرمز المكون من 6 أرقام ثم التأكيد على الطلب.

يتم تسجيل البريد الإلكتروني لضمان سهولة عودة الحساب في حالة فقدانه.

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