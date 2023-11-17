السعوديات في حالة صدمة .. قرار صادم يسعد قلوب الرجال ويفاجئ النساء ومن يخالفه يواجه العقوبة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك حالة من الجدل داخل الأوساط السعودية خلال الفترة الحالية والتي تتعلق لأسباب اجتماعية بحتة وموضوعها الزواج بين في المجتمع السعودي والرغبة في الحصول على أعداد من كبيرة من السكان خلال فترة زمنية قصيرة وهو أمر يرى بعض المواطنين أنه لن يحدث إلا من خلال التعدد حيث أن الرجل القادر ماديا وصحيا على الزواج من أكثر من زوجة لابد أن يقوم بهذا الأمر كي تتزايد أعداد السعوديين بشكل أكبر وهو الأمر الذي تلقته الفتيات السعوديات بشئ من الصدمة حيث أن التعدد قد شرعه الله في بعض الحالات للمسلم لكن المرأة بطبيعتها لا تقبل أن يشاركها أحد في زوجها

– التعدد للرجال

جدير بالذكر أن مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين في المملكة، السيد يوسف القعيط، كان قد أثار عاصفة من الجدل فور أن صرح برغبته في أن تصدر الدولة قانون يجبر أي مواطن قادر على الزواج من أكثر من واحدة على القيام بهذا الأمر دون تردد

في ذات السياق فقد علل القعيط وجهة نظره هذه بأن هذا التصرف من جانب الدولة سيعود عليه بمزيد من الاستقرار على المدى البعيد والقريب حيث أن أبناء البلاد يكثرون ويتمكنوا من شغل كافة الوظائف دون الحاجة إلى جلب عمالة أجنبية في مختلف الوظائف كما هو الحال منذ سنوات والسبب المباشر وراء هذا الأمر هو نفص المورد البشري بشكل واضح