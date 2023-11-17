مش هتصدق المعلومات .. 4 مميزات في خاصية ” وضع الطيران ” لم يخبرك أحدا عنها من قبل !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل ما يتصل بالهاتف المحمول من خواص أو مميزات قد بات محط أنظار الجميع دون استثناء والسبب في غاية البساطة وهو أن هذا الاختراع قد صار في أيدي كل شاب وفتاة ورجل وحتى الأطفال لذا تتزايد عمليات البحث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن هذا الجهاز رغبة في معرفة كافة الأشياء التي تتصل به من قبل المتخصين اللذين يدركون أن المعرفة بالأساسيات هامة للغاية حيث أن الخواص البسيطة والمباشرة والتي كنا نظن أننا علر دراية تامة بالكيفية التي يتم من خلال استعمالها نفاجئ بشكل كبير أن دائرة استخداماتها أوسع مما نظن بشكل كبير

جدير بالذكر أن المثال الواضح على ما سبق أن تحدثنا بشأنه أعلاه هو ما سنسوقه لكم من خلال استعراض بعض استخدامات خاصية وضع الطيران الشائعة في كل الهواتف

– مميزات وضع الطيران

تساعد تلك الخاصية على حماية الهاتف والبيانات من عبث الأطفال بشكل رائع خاصة تلك التي تتصل بالانترنت

فصل كافة وسائل الاتصال وهو الأمر الذي يساعدك في التركيز على عملك دون أن يكون هناك أي تشتيت من المكالمات الواردة

تعمل على إيقاف تشغيل النت والواي فاي ما يساهم في التقليل من خطر التعرض للاختراق من قبل بعض الهاكرز

وضع الطيران يساعد بشكل كبير على الحفاظ على البطارية لأطول فترة ممكنة من خلال إيقاف تشغيل كافة البرامج المستهلكة