تليفونك وقع في المية مايهمكش .. حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقتين جربها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -عندما يقوم الهاتف بالسقوط إلى الماء فإن ذلك يعد كارثة كبيرة يمكن أن يتعرض لها الكثير من الأشخاص عندما يكونوا داخل دورات المياه أو على الشاطئ أو في حمامات السباحة وعندما يتم سقوط الهاتف في الماء يظن الشخص بأن ذلك يؤدي إلى تلف الهاتف ولا يتم إصلاحه مرة أخرى لذلك نجد الكثير من الأشخاص قاموا بالبحث في ذلك الأمر وتم إيجاد طريقة يتم من خلالها استرجاع الهاتف خلال دقيقتين وإصلاحه بعد أن يتم تساقطه في الماء وسوف نوضح كيف يمكن ذلك من خلال هذا المقال.

هيرجع الهاتف جديد في أقل من دقيقتين بعد سقوطه في الماء

توجد بعض الطرق لإصلاح الهاتف التي يجب التعرف عليها عندما يتم وقوع الهاتف في الماء وسوف نوضح تلك الطرق التي يتم من خلالها إصلاح الهاتف من خلال النقاط التالية.

أولا نقوم بإخراج الهاتف من الماء بصورة سريعة.

ثم بعد ذلك نقوم بفتح الهاتف وإخراج الخط منه ثم نحضر قطنة كبيرة أو مناديل ثم نقوم بوضع تلك القطنة على الهاتف.

ثم بعد ذلك نحضر طبق مليء بالأرز ثم نقوم بوضع الهاتف به ونتركه حتى يمتص الماء الموجود بالهاتف.

ثم نحضر المكنسة الكهربائية ونقوم بشفط المياه من السماعات ومن مكان الشاحن.

نحضر الكحول ونقوم بغمسة في قطنة ثم نقوم بمسح الهاتف به.

نصائح يجب تجنبها عند سقوط الهاتف في الماء

عندما يسقط الهاتف في الماء توجد بعض النصائح التي يجب تجنبها ولا نقوم بفعلها وهي.

عدم تعرض الهاتف للهواء السيشوار الساخن.

يعرض الهاتف للتلف يجب عدم تشغيل الهاتف قبل مرور 24 ساعة، حيث إن ذلك يؤدي إلى تلف الهاتف.