بدون خجل .. مراهقة سعودية تتحدى سما المصري وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا وتنشر الفيديو على منصه التيك توك من اجل المال

أثار مقطع فيديو لمراهقة سعودية تتحدّى الراقصة المصرية سما المصري، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وتصدرت الفتاه سعودية وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه داخل غرفه النوم من اجل التربح من الانترنت قامت بنشرها على منصه التيك توك من اجل الشهره .

وانتشرت خلال ساعات مواضيع فيديو مسرب لفتاه تبلغ من العمر 20 سنه وقامت هذه الفتاه البالغة من العمر 20 سنه المراهقه بتصوير نفسها في غرفه النوم وهي تقوم بخلع الملابس والابقاء بالملابس الداخليه فقط وقامت بوصله رقص لمده نصف ساعه

وقامت بنشرها على منصه التيك توك من اجل الشهره والحصول على المال ونال هذا الفيديو انتقاد كبير من المتابعين والجمهور لاحتواء الفيديو على لقطات واظهار الفتاه مناطق حساسه في جسمها.

وكانت الفتاة تتحدّى سما المصري، التي اشتهرت بنشرها مقاطع فيديو مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "أنا تحديت سما المصري، مين أحلى منها؟".

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة من الانتقادات للفتاة، التي اتهمها الكثيرون بالسعي وراء الشهرة والمال.

واعتبر البعض أن تصرف الفتاة غير لائق، خاصة وأنها سعودية، وأنها تخالف الأعراف والتقاليد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وطالب البعض بضرورة تدخل الجهات المختصة لمنع انتشار مثل هذه المقاطع التي تضر بالقيم الاجتماعية والأخلاقية.

وأشارت التقارير إلى أن الفتاة اعترفت بنشر الفيديو من أجل تحقيق الشهرة والمال، وأنها كانت تأمل في أن يحقق الفيديو انتشارًا واسعًا، وأن يحظى بمشاهدات عالية.

وأكدت التقارير أن الفتاة قد تعرضت للتهديدات من قبل بعض الأشخاص، الذين هددوها بإغلاق حسابها على التيك توك، إذا واصلت نشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل.