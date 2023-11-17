دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص جميع السيدات على نظافة المنزل بشكل مستمر، بالأخص نظافة ولمعان السيراميك، لكونه من أكثر الأماكن المعرضة للقاذورات وتراكم الأتربة عليها، ولهذا هو في حاجة إلى النظافة بشكل مستمر للتخلص من البقع الصعبة والغبار، حيث تقوم العديد من السيدات بشراء مواد كيميائية غالية الثمن للتخلص من هذه القاذورات، ولكن في موضوعنا اليوم أتينا لكم بوصفة سحرية وبأرخص سعر ممكن.

وصفة تنظيف سيراميك الحمام

تعتبر تلك الطريقة من افضل الطرق التي تعاون في نظافة ولمعان السيراميك، كما أنها ليست مكلفة ورخيصة للغاية، ويتم تحضيرها بواسطة إحضار هذه المكونات:

فرشاة مخصصة لنظافة السيراميك.

1/2 كوب ملح ليمون.

كوب خل ابيض.

نصف كوب صابون سائل.

وعاء عميق.

كيف يتم تحضير وصفة تنظيف السيراميك؟

يتم اتباع الخطوات المتمثلة في الآتي لتحضير وصفة تنظيف السيراميك:

نأتي بوعاء عميق ويتم وضع به نصف كوب ملح ليمون.

إضافة كوب الخل مع نصف كوب الصابون السائل.

وضع كمية من المياه على بقية المكونات.

خلط كافة المكونات إلى أن تتماسك.

كيفية استعمال وصفة تنظيف السيراميك

لتنظيف السيراميك باستخدام الوصفة السحرية ينبغي إتمام الخطوات التالية:

اولا يتم وضع كمية من المزيج على السيراميك الذي ترغب في تنظيفه.

ترك المزيج على السيراميك لمدة ليست أقل من 30 دقيقة.

عبر فرشاة السيراميك يتم دعم البقع المتواجدة على السيراميك.

واخيرا قم بشطف السيراميك بالمياه للتخلص من آثار المزيج، وسوف تلاحظ النتيجة في أسرع وقت ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون سحري لتنظيف سيراميك الحمام ولمعانه هتخليه ينور جربيها فورًا ومش هتندمي.. وصفة بمليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.