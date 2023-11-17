دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الاستخدام المعروف لدى الجميع لدباسة الورق هي تدبيس عدد كبير من أوراق المستندات والملفات، ولا يمكن أي مكتب أو موظف الإستغناء عنها حيث أنها من أهم الأدوات المكتبية التي توجد مع كل طالب وكل مدارس و واي شخص يتعامل مع مستندات وأوراق لأنها مهمة وأداة أساسية للمحافظة على أي ورقة من الضياع، والمفاجأة أنه انتشر فيديو مؤخرا أبهر الملايين لوجود استخدام رهيب بها لم احد يعرفه دعونا أن نتعرف عليه خلال هذا المقال.

الميزة الخفيه لدباسة الأوراق

ظهرت هذه الميزة عندما قامت سيدة تدعى كريستا ماري بنشر فيديو على برنامج التوك توك توضح فيها ميزه خفيه لا احد يعرفها ابدا لدباسة الأوراق، حيث أكدت في هذا الفيديو أن هناك وظيفتين للوح المعدني الموجود في دباسة الأوراق وذلك الفيديو من كثرة أهميته حاز على 18 مليون مشاهده في وقت قصير، لأنها قامت بنفسها أمام المشاهدين بإظهار الوظيفة الثانية وهي المهمة التي تظهر أن اللوح المعدني يستطيع أي شخص تدويره وتحريكه بحيث يظهر معها السنان متباعدتان حتى تستطيع القدرة على الربط بين الأوراق بحيث يكون مؤقت حتى يمكنك ازاله الدبوس في وقت آخر لا تحتاج إليه وهذا أبهر عدد كبير من المشاهدين

شعور المشاهدين من مشاهدة الفيديو وتعليقاتهم عليه

شعر المشاهدين بالدهشة عبر رؤية هذا الفيديو وكثرت عليها التعليقات بكثرة من تعبيرهم إعجابهم من معرفتهم لهذه الميزة الخفيه التي فرحوا بمعرفتها وأشهدوا بكفاءة كريستا على هذا الإكتشاف العظيم للوظيفة الخفيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضيعت عمرك متعرفيهاش.. ميزة خفية في دباسة الورق لن تتوقعيها.. تعرفي عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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