الكمون والجمال: كيف ينعم البشرة ويقوي الشعر ويزيل البقع الداكنة؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكمون هو نوع من التوابل العطرية التي تستخدم في العديد من الأطباق الشرقية والغربية، وله فوائد صحية عديدة تجعله مفيداً للسيدات بشكل خاص. في هذا المقال، سنتعرف على بعض هذه الفوائد وكيفية استخدام الكمون في الطهي والعلاج.

أولاً، يحتوي الكمون على كمية جيدة من الحديد، وهو عنصر ضروري لتكوين الهيموغلوبين في الدم، ونقل الأكسجين إلى الخلايا، وتعزيز المناعة. النساء بحاجة إلى كمية أكبر من الحديد بسبب فقدانه أثناء الحيض، والحمل، والرضاعة. لذلك، يساعد تناول الكمون في الوقاية من فقر الدم، والتعب، والضعف¹.

ثانياً، يساعد الكمون في تحسين عملية الهضم، والتخلص من الغازات، والانتفاخ، والمغص، والإسهال، والقولون العصبي. وذلك بسبب احتوائه على مواد تحفز إفراز العصارات الهضمية، وتقلل من التشنجات العضلية في الأمعاء². كما أن الكمون يساعد في تنظيم الشهية، وزيادة الشعور بالامتلاء، وبالتالي يساهم في خفض الوزن³.

ثالثاً، يحتوي الكمون على مضادات أكسدة قوية، مثل اللوتيولين، والأبيجينين، والفيتامينات أ وج وهـ، والتي تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، والتي تسبب الشيخوخة، والسرطان، والأمراض القلبية، والسكري⁴. كما أن هذه المضادات الأكسدة تساعد في تحسين صحة البشرة، والشعر، والأظافر، وتقليل التجاعيد، والبقع، والحبوب، والالتهابات⁵.

رابعاً، يحتوي الكمون على مواد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، والضغط الدموي، والسكر الصيامي، والهيموغلوبين الغليكوزيلي، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والشرايين، والسكري⁶. كما أن الكمون يحتوي على مواد تزيد من حساسية الخلايا للأنسولين، وتحسن استخدام الجلوكوز.

خامساً، يحتوي الكمون على مواد تزيد من إدرار الحليب عند النساء المرضعات، وتحسن من نوعيته وقيمته الغذائية. كما أن الكمون يساعد في تخفيف الألم والتشنجات المصاحبة للدورة الشهرية، وينظم الهرمونات الأنثوية.

للاستفادة من فوائد الكمون، يمكن استخدامه بطرق مختلفة، مثل:

– إضافته إلى الأطباق الساخنة، مثل الشوربات، والمرقات، والمحاشي، والسلطات، والأرز، واللحوم، والدجاج، والسمك، والبقوليات، والخضروات.

– شربه مغلياً مع الماء، أو مع الليمون، أو النعناع، أو الزنجبيل، أو القرفة، أو العسل، أو الحليب، أو حسب الرغبة.

– تناوله مع الزبادي، أو الجبنة، أو الخبز، أو الفواكه، أو العسل.

– استخدامه كدهان للبشرة، أو كشامبو للشعر، أو كماسك للوجه، أو كغسول للفم.

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