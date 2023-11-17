مش هتحتاجي لدكتور تاني .. خطوات تنظيف ” الأذن ” في المنزل بدون ألم وفي دقائق معدودة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -العناية بنظافة الأذن من الأمور التي يجب أن يحرص على القيام بها الجميع حيث أن هذه العضو هو المسئول بشكل مباشر عن حاسة السمع الغالية والهامة للغاية والتي يجب أن نحفظها من خلال الحرص على تنظيف الأذن من الشمع الذي يتراكم بداخلها مسببا معه الكثير من الألم داخل الأذن وهو الأمر الذي يرغب الكثير من الناس في إيجاد حل لها من خلاله يمكن تنظيف الأذن بشكل فعال وأمن ودون أن يتم الشعور بأي ألم وهو الأمر الذي سنعمل علي شرحه بالخطوات من خلال المقال

– خطوات تنظيف الأذن في المنزل

أول الخطوات أن تتفهم بشكل جيد أنه لا داع لاستخدام الأدوات التي من الممكن أن تتسبب في ضرر للأذن مثل العيدان القطنية لتجنب دفع الشمع داخل الأذن بشكل أعمق

ثاني الخطوات هي العمل على شراء زيوت الأذن المتاحة في الصيدليات والتي تعمل على تليين شمع الأذن من خلال سكب قطرة من الزيت داخل الأذن وتركها لبضع دقائق

ثالث الخطوات والتي تتلو استعمال الشمع الملين هي الحرص على شطف الأذن بالماء الفاتر بشكل جيد من أجل التخلص من بقايا هذا الشمع عن طريق جهاز الرش

رابع الخطوات بواسطة مجفف الشعر وعقب ضبطه على الوضع البارد تستطيع تجفيف الأذن

أخر الخطوات والتي هي في حقيقة الأمر إعادة تنبيه لعدم استعمال الأدوات الحادة في تنظيف الأذن

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