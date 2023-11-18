عمرنا كله ضاع واحنا فاكرين للقفل والفتح بس.. خمس استخدامات لزر الباور محدش هيقول لك عليها..اعرفها فورا و هتغير حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -استخدم العديد من الأشخاص الهواتف في المجالات المتعددة بالحياة فهو من اهم الاساسيات في حياة عدد كبير من الاشخاص ولا يمكن الاستغناء عنها حيث أنه يحتوي على العديد من الاستخدامات ولكن لا يمكن ان تقوم باستخدام الهاتف بدون زر القفل والفتح والذي يستخدم في التحكم بالهاتف فيجب اولا ان تقوم بفتحه لكي تستطيع ان تستمتع بالرسائل والمكالمات وتقضي وقت مسلي ولكن هذا الزر له استخدامات كثيرة لا يعرفها البعض والكثير يظن انه لفتح وغلق الهاتف فقط لذلك سوف نتعرف على استخداماته بالتفاصيل خلال هذا المقال.

استخدامات زر تشغيل الموبايل

هناك استخدامات كثيرة ومتعددة لزر وفتح الهاتف لا يعلمها الكثير وهي كالتالي

يمكن ان تاخذ سكرين شوت من خلال هذا الزر بعد الضغط عليه مع زر خفض الصوت.

يمكن أن تجعل المكالمات صامتة عند استقبال المكالمة من خلال الضغط على زر غلق وفتح الهاتف.

تستطيع غلق المكالمة الواردة اليك اذا كنت لا ترغب في الرد.

يمكن ان تنهي المكالمة من خلال الضغط على هذا الزر بعد ضبط اعدادات الهاتف لديك.

استخدام زر تشغيل الهاتف في اضاءه نور المصباح

يمكن اعد استخدم هذا الزر في تشغيل مصباح عند وقت الحاجة إليه من خلال برنامج باور بوتين الذي يمكن تنزيله عبر جوجل بلاي وتثبيته على الهاتف فعند الضغط على زر التشغيل مرتين سوف يعمل فلاش المصباح تلقائيا.