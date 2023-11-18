وصفة بمليون دولار.. تعرفي على أفضل طريقة لقلي البطاطس بدون زيت والطعم لذيذ لا يقاوم.. ندمت اني مجربتهاش من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس المقلية من الوجبات المحببة لدى الصغار والكبار، حيث تتميز بقرمشتها اللذيذة والطعم الشهي الذي يجعلها لا تقاوم يُفضل أن يتناولها الكثيرون كوجبة خفيفة أو تكملة للوجبات السريعة والأطعمة الأخرى. ومع ذلك، يجب أن يكون الحذر مطلوبًا في تناولها بكميات كبيرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى الأثر السلبي على الصحة نتيجة امتصاص الزيت أثناء عملية القلي لذلك، نقدم لكم بعض النصائح والحيل التي يمكن تطبيقها أثناء قلي البطاطس لتحقيق طعم رائع وقرمشة ممتازة دون زيادة في كمية الزيت.

طرق قلي البطاطس

تعتمد معظم المطاعم والمحلات على طريقة القلي في الزيت العميق كوسيلة شائعة ومتداولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، خاصة في المطاعم الشهيرة بتقديم الوجبات السريعة. يُعتبر هذا الأسلوب أسرع وأسهل طريقة لتحضير البطاطس المقلية، إضافةً إلى أنه يعتبر أقل تكلفة في عملية إعداد الطعام ورغم الطعم اللذيذ الذي تتمتع به البطاطس المقلية، إلا أنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون هذه النسب قد تؤدي إلى الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض لذا، يُنصح بتجنب زيادة استهلاكها نظرًا للتأثيرات السلبية الضارة على الصحة.

أفضل الطرق الصحية في تحضير البطاطس المقلية

هناك عدة طرق صحية لإعداد البطاطس المقلية بطعم شهي ولذيذ باستخدام الزيت، منها: