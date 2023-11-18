دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد لدينا اليوم خبر سر خطير لا يعرفه الكثيرون وهو زر التشغيل بالهاتف المحمول، الذي اكتشف أنه ليس لإغلاق الهاتف فقط، ويعد الهاتف المحمول من أهم الاختراعات التي ساعدت على تقدم وتطور البشرية وتسهيل التواصل بين أفراد المجتمع، ولا يقتصر زر التشغيل على الفتح والاغلاق فقط بل يحمل العديد من الاستخدامات الهامة والمفيده والتي يبحث عنها الجميع للاستفادة منها وهنا نستعرض في المقال الأتي اهميه هذا الزر في الهاتف.

كيفية تفعيل زر التشغيل بالهاتف

فتح القائمة الرئيسية على الشاشة ونختار الإعدادات المتقدمة .

تظهر عدة تفاصيل مميزة تخضع للمزيد من العناصر الموجودة بالهاتف.

نختار الميزة التي ترغب في تفعيلها عن طريق زر الهاتف.

يتم تفعيلها وإستخدامها في أي وقت بإستمرار وإغلاق هذه الميزة بنفس الخطوات السابقة مرة أخرى.

إستخدامات زر التشغيل في الهاتف

["ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس" .. 4 استخدامات غريبة وغير متوقعة لزر الباور لم تخطر على بال أحد .. مش هتتخيل اللي بيعمله!!!]

“ضاع عمرنا واحنا فاكرينه للقفل والفتح بس” .. 4 استخدامات غريبة وغير متوقعة لزر الباور لم تخطر على بال أحد .. مش هتتخيل اللي بيعمله!!!

تكثر الإستخدامات التي يمكن تفعيلها عن طريق زر التشغيل وزر الصوت ومنها ما يلي:

تستخدم في أخذ إلتقاط الشاشة بأستخدام كل من زر التشغيل وزر الصوت معاً.

يمكن الضغط على زر التشغيل وزر الصوت وأخذ صورة بالكاميرا الأمامية.

يمكن تشغيل الفلاش للكاميرا بإستخدام زر التشغيل.

إنهاء المكالمة من خلال الضغط على زر التشغيل.

نستطيع إعادة ضبط الهاتف وعمل فورمات له بأستخدام زر التشغيل.

بالضغط على زر التشغيل يمكن إطفاء الهاتف لتوفير الطاقة.

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