دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القصة الكاملة لجريمة معلمة بسن 28 والتي احرقها جارها لأنها لم تنفذ له هذا الطلب الوقح!!,

قام شاب بحرق مُعلمة انتقاماً منها، بعد أن رفضت عرض الزواج الزواج منه حيث قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن المجني عليها ريما عنان والتي تبلغ من العمر 28 سنة كانت تنتظر الحافلة لكي تذهب الى بمدرستها، حيث تدرس اللغة الفرنسية في أحد قرى ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل،وفجأة خلال انتظارها الحافلة، قام جارها الذي طلب الزواج منها، بسكب البنزين عليها وإضرام النار بجسدها في محاولة صريحة لقتلها.

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القصة الكاملة لجريمة معلمة بسن 28 والتي احرقها جارها لأنها لم تنفذ له هذا الطلب الوقح!!

نقلت ريما على الفور إلى مستشفى قريب، وأثارت الحادثة غضب الجمهور، وسط تضامن كبير مع الشابة، وتنظيم حملة جمع تبرعات لعلاجها في الخارج من أجل إنقاذ حياتها.تداول رواد مواقع السوشل ميديا مقطع فيديو لوالدة ريما، وهي تطلب المساعدة، حيث قالت: “البنت الآن بين الحياة والموت، نرجو منكم المساعدة بالقدر الذي تستطيعون.. من لم يقدم لها المال، فليدع لها بالشفاء”.

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