دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشاي من أكثر المشروبات طلبًا، ويتم إعداد الشاي بطرق مختلفة وكان قديمًا يتم إستخدام البراد لغلي الماء، ومع التقدم التكنولوجي ظهر إختراع يساعد على غلي كمية كبيرة وإعداد الشاي أسرع، وبدأ الجميع في ٱستخدامه دون معرفة ما قد يسببه هذا الإختراع من مخاطر ضرر على صحة الإنسان بالإضافة للتعرض للماس الكهربائي وحدوث الحرائق لذلك لابد من الإبتعاد عن هذا الاختراع.

مخاطر غلاية الشاي على صحة الإنسان

قد يؤدي إستخدام غلاي الشاي المستمر بحياة الإنسان، وذلك لأنه عند غلي الماء تتفاعل جزيئات الماء مع مادة موجودة بالغلاية سامة، وتسبب هذه المادة ظهور حساسية عند الإنسان وخاصة عند غلي الماء أكثر من مرة بداخلها، بالإضافة إلى أن الماء المتبقي يترسب وقد يسبب العديد من الأمراض وخاصة السرطان وذلك بسبب تفكك جزيئات الماء أكثر من مرة، أما عن تعرض الشخص للكهرباء قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي عند تلامس المياء مع الكهرباء.

البديل عن غلاية الشاي

بعد التعرف على المخاطر التي قد تحدث للإنسان بسبب استخدام غلايات المياة لابد من معرفة الطريقة الصحيحة للحصول على شاي صحي. والبديل الآمن لهذه الغلاية التي قد تؤدي بحياة الإنسان، حيث يكون استخدام براد الشاي من أكثر الطرق أمانًا على صحة الإنسان بالإضافة إلى التحذيرات من زيادة مدة غلي الشاي لفترات طويلة، أما عن غلاية الشاي فيتم التقليل من نسبة الضرر منها عن طريق التخلص من كمية الماء المتبقية بعد الانتهاء من عمل الشاي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتدمرى صحتك.. تحذير شديد من استخدام الغلاية الكهربائية حتى لو هتبطل تشرب شاي… اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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