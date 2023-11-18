دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر القصافة من الأدوات الشخصية المهمة ومن أبرز أدوراها انها تقوم بتقصيف الأظافر بها ويتواجد بها مبرد للأظافر، وفي بعض الأوقات تستخدمها لغرض واحد فقط فهي من الأساسيات التي يتم من خلالها تنظيف الأظافر ومساويتها، ولكن قمت بالتفكر مرة واحدة أن قصافة لديها العديد من الأغراض تعالوا معنا نوضح هذا.

استخدامات القصافة

قد يتواجد بعض الاستخدامات الأخرى لأي قصافة ومن هذه الاستخدامات كالتالي:

فتاحة الزجاج: يمكنك أن تقوم باستخدام قصافة كفتاحة علب أو زجاج عليك فقط فتح طرف قصافة تحت الغطاء وق بالضغط عليها برفق حتى تتمكن من فتحها.

البخور: يمكن أيضًا أن تستخدمه كمثبت للبخور فقم فقط بوضع البخور على طرف قصافة من خلال الجزء المجوف.

ما هي المحاذير عند استخدام القصافة

قد يتواجد بعض المحاذير عندما تقوم باستخدام القصافة لأنها من الأدوات الحساسة وأيضًا الشخصية لدى الشخص، بل لا يمكن أن يستخدم معك هذه القصافة شخص أخر حتى لا يتم نقل له بعض الميكروبات وأيضًا البكتريا.

كيف يمكنك استخدام القصافة بشكل صحيح

عليك فقط أن تقوم باستخدام هذه القصافة بعدة لأشكال ولكن بشكل صحيح من خلال التالي:

يجب على الشخص الذي يستخدم القصافة أن يقوم بكل مرة بعد استخدامها يقوم بغسلها بالصابون ثم يقوم بتجفيفها.

طريقة أخرى لتنظيفها أن يقوم بتنظيفها بالرش بالكحول حتى يتمكن من تطهيرها ثم يترجها حتى تجف تمامًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتندم انك مكنتش تعرفها .. إستخدامات قصافة الأظافر متنوعة وغير متوقعة فهي ليست للقص فقط .جربها ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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