”مش هتشتري حجارة تاني” .. فكرة عبقرية لتشغيل أي ريموت “بدون حجارة أو بطارية” لم تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم أن هناك فكرة عبقرية تجعلك تتمكن من استخدام أي ريموت في منزلك دون أن تقوم باستخدام بطارية أو حجارة؟ فهذه فكرة ربما لم يتخيل أحد أن تحدث، في الوقت الذي يتم انتهاء البطارية الموجودة بالريموت يضطر الشخص الذهاب خارج المنزل لشراء بطاريات جديدة لتشغيل الريموت وقد يكون الوقت غير مناسب للخروج، إلا أن تلك الطريقة ستجعلك نستغنى عن شراء البطارية واستخدامها لتشغيل الريموت وتُمكنك من توفير الوقت والمال، تابع معنا للتعرف على الطريقة التي تجعلك تقوم بتشغيل الريموت بكل سهولة دون استخدام الحجارة.

تشغيل أي ريموت كنترول بدون حجارة

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم يسعى الإنسان بشكل دائم لإختراع بعض الطرق العبقرية التي تسهل عليه الكثير من الأمور، ومن بين تلك الاكتشافات التي يمكن استخدامها في حياتنا اليومية إمكانية تشغيل الريموت كنترول الخاص بأي جهاز دون أن تضع فيه أي حجارة أو بطارية، فهذا الأمر يعتبر اكتشاف رائع ومذهل يسهل على الإنسان الكثير ويجعله يستغنى بشكل كامل عن تلك البطاريات، وذلك من خلال استخدام ورق الألومنيوم الذي يوجد في أغلب المنازل.

كيفية تشغيل الريموت بدون بطارية تماماً

يمكن لأي شخص استخدام ورق الألومنيوم بدلاً من البطاريات ليقوم بتشغيل الريموت كنترول الموجود لديه في المنزل، ويتم ذلك عبر الآتي :

إحضار ورقة من رقائق الألومنيوم في حجم البطارية.

ويتم برمها جيداً ومن ثم وضعها في الأماكن المخصصة لوضع البطارية.

ومن ثم يتم تجربة الريموت ستجده تم تشغيله بكل سهولة.

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