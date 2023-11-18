اياكى ترميها ابدًا .. اكتشفي ماذا يمكن أن تحضري بواسطة علبة تونة فارغة النتيجة مبهرة .. هتحرمي ترميها تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحينًا نقوم بالتخلص من الكثير من الأشياء التي لا نحتاج إليها، دون أن ندرك أنه يمكننا استخدامها في إعداد أشياء جديدة أو إعادة تدويرها هذا يتيح لنا الفرصة للاستفادة منها في حياتنا اليومية، وذلك بدلاً من الشراء والتبذير المالي، ربة المنزل الذكية تقوم بهذه الممارسة بشكل مثالي، خاصةً في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار بشكل جنوني هناك الكثير من الأفكار الرائعة لإعادة التدوير، ومن بينها صناعة حقيبة من علب التونة بدلاً من شرائها بأسعار مرتفعة من المتجر، ستلاحظ مدى إعجاب الآخرين بهذه الفكرة.

خطوات استغلال علبه التونة

لنبدأ بإحضار الأدوات اللازمة:

علبة تونة فارغة – ستكون قاعدة رائعة للشنطة.

مقص – سيكون لدينا حاجة له لقص القماش والمواد الأخرى بدقة.

مسدس شمع – سنستخدمه لتثبيت الأجزاء المختلفة معًا بشكل متين ودائم.

جينز قديم وبعض الأقمشة – نحن بحاجة لهذه المواد لإضافة التفاصيل والزخارف إلى الشنطة، مما يجعلها تبدو رائعة وفريدة.

كلفة أو بعض الاستريس – سيكون لدينا حاجة إلى هذه المواد لتزيين الشنطة وإضفاء لمسة نهائية رائعة عليها.

طريقة صنع شنطه من علبه التونه

تُمكنك طريقة إعداد شنطة من علب التونة من الاستفادة وإعادة التدوير، وهذا يعتبر أفضل بديل للشراء الغالي والتبذير. تتضمن هذه الطريقة بعض الخطوات التالية:

استخدمي قطعة قماش مستطيلة بطول 30 سم وقطعة قماش دائرية من الجينز.

ثبتي القطعة الدائرية في الأسفل والقماش المستطيل حول العلبة، حيث يكون القماش في الأعلى والعلبة في الأسفل.

استخدمي قلمًا لوضع علامات تساعدك في استخدام رباط لإغلاق الشنطة بإحكام.

زيِّني قطعة القماش البيضاوية باستخدام الأسترس والحروف لتضفي عليها الجمال.

ثبتي طرف القطعة البيضاوية واستخدمي مغناطيسًا كإغلاق للشنطة.

يمكنك اختيار طريقة التزيين حسب اختيارك والمواد المتوفرة في المنزل.

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