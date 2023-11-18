” سؤال حير الملايين ” .. مفرد كلمة مواعين في اللغة العربية .. الإجابة صادمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت خلال الايام الاخيرة تساؤلات متعددة بشأن مفرد كلمة مواعين، وبشكل خاص بين طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات، وذلك نظرًا لكونها من التساؤلات الهامة التي تسبب حيرة بشكلٍ كبير للوصول الى المفرد الصحيح الخاص بها، لذا نستعرض ما أوضحه خبراء اللغة العربية في هذا الصدد.

مفرد كلمة مواعين

وقد تحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين، أستاذ اللغة العربية في جامعة الإسكندرية، في هذا الصدد والذي قد أشار الى إجابة على هذا السؤال، فقد أكد على أن مفرد كلمة “مواعين” هو “ماعون”، وأوضح أيضًا أن المعنى اللفظي لهذه الكلمة تطور ليصبح “مواعين”، ومن المعروف أن المواعين هي عبارة عن جميع الأدوات والمعدات التي تستخدم في المطبخ وتساعد سيدة المنزل في الطهي، وأوضح معنى الكلمة ومصدرها وسبب تسميتها بهذا الإسم، بالإضافة إلى شرح وافٍ لهذه الكلمة.

شرح كلمة مواعين

وفي سياق آخر، فقد أشار الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين إلى أن كلمة “مواعين” والذي قد اكد على أنها عبارة عن كلمة مشتقة من كلمة “ماعون”، والتي ذُكرت أيضًا في القرآن الكريم في قوله تعالى “يمنعون الماعون”، تُطلق هذه الكلمة على الأشخاص الذين يمنعون المساعدة عن الآخرين، وتطورت لفظيًا لتصبح “مواعين”، وتعني أي شيء يساعد الإنسان، وليس فقط الأدوات الموجودة في المطبخ، وتأخذ كلمة “معون” وزناً فاعولاً في اللغة العربية.

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