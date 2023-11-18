“مش لازمن يكون معاك فيزا”.. طريقة جهنمية لسحب اي فلوس من ماكينة ال ATM .. ياريتني عرفتها من زمان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقه جهنمية لسحب اي فلوس من ماكينة ATM،الكثير لديه الآن الفيزا البنكية لكي يكون سهلًا عليهم سحب المال من أي ماكينة الصراف الآلي, ولكن قد ينسى البعض الفيزا في البيت وفي نفس الوقت يحتاجون لسحب المال، ولذلك سنقدم لكم طريقة جهنمية لسحب أي فلوس من ماكينة ال ATM بدون فيزا وفي أقل من دقيقتين والحصول على المال وشراء احتياجاتك تابعوا معانا.

ما هي خطوات سحب المال من ماكينة الصراف الآلي بدون كارت الفيزا

في حالة نسيان كارت الفيزا فيمكن استخدام طريقة أخري لسحب المال من ماكينة الصراف الآلي دون الحاجة للفيزا وذلك باستخدام المحفظة الذكية ولكي يكون سهلًا سحب المال منها لابد من القيام بالخطوات التالية وهي:

أولا اختيار ماكينة ATM بها خدمة السحب بدون بطاقة بنكية ويمكن السحب باستخدام المحفظة الذكية حيث أن هذه الخاصية لا توجد في كل ماكينات ال ATM.

يُرسل إليك البنك رقم تحقق على الهاتف الخاص بك للتأكد من أنك الشخص صاحب كارت الفيزا.

من شاشة الماكينة الموجودة أمامك قم باختيار خدمة السحب بدون بطاقة.

الضغط على اختيار السحب النقدي لاستخدام المحفظة الإلكترونية.

إدخال رقم الهاتف الخاص بك والرقم السري الخاص بمحفظتك الإلكترونية.

كتابة المبلغ الذي تريد سحبه من الماكينة ومن ثم سحب المال وأخذ الإيصال.

يجب العلم بأنه للقيام بكل هذه الخطوات لابد وأن يكون الشخص لديه محفظة بنكية وهذه المحفظة تكون من خلال خط الهاتف الخاص بك حيث يتوجه الشخص إلى أقرب فرع للشركة المسئولة عن خط الهاتف وإنشاء محفظة بنكية لاستخدامها في أي وقت

ما هي المحفظة البنكية؟

هي محفظة ذكية تكون من خلال تطبيق على الهاتف ويتم إضافة المال فيها وسحبه في أي وقت من خلال أي ماكينة ATM وكذلك تحويل الأموال إلى محفظة أخرى.

خدمة المحفظة البنكية توجد أيضًا على انستا باي وهو يعتبر أشهر ابلكيشن في مصر يرجع إلى البنك المركزي.

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