“مطلعتش للأظافر بس” .. استخدامات غير متوقعة ومذهلة لقصافة الأظافر لم تخطر ببال أحد من قبل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل أدوات أساسية لا يمكن الإستغناء عنها في الحياة اليومية، ومن هذه الأدوات معدن صغير وهو قصافة الأظافر المعروف عنها إنها تستخدم بشكل أساسي في قص الأظافر وتنظيفها، لكن يجهل الكثير منا الإستخدامات المتعددة لهذه القصافة والتي لا يتم إستغلالها في بعض الأحيان وهنا نوضح دور قصافة الأظافر وأهميتها في المقال التالي.

أهم إستخدامات قصافة الأظافر

تعد قصافة الأظافر ذات أهمية كبيرة ومزايا عديدة في الكثير من المجالات من حولنا في الحياة يمكن إستغلالها بشكل مناسب ومنا ما يلي:

تستخدم في فتح المعلبات مثل زجاجات المياه الغازية.

تستخدم كبديل للمفك في فك وربط المسامير جيداً.

تستخدم كبديل لحامل الهاتف المحمول.

تستخدم في أعمال خياطة الكروشية للخياطة اليدوية حيث تثبيت الخيط داخل الأبرة.

تستخدم في تقشير البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية.

تستخدم كبديل للمقص في قص الأشياء الصغيرة. إرشادات هامة لقصافة الأظافر ينصح الأطباء عند إستخدم قصافة الأظافر أن تستخدم بشكل فردي وليس مشترك حتى لا تنتقل البكتريا والجراثيم من شخص لأخر ولهذا يوجد عدة نصائح هامة يجب إتباعها عند إستخدام قصافة الأظافر وهي كالتالي: أولاً غسل القصافة وتعقيمها جيداً. رش القصافة بالكحول. إستخدام صنفرة خشنة لعمل حركات مستمرة لمدة دقيقة للقصافة العودة جديدة. إستعمال القصافة بشكل فردي شخصي حيث لكل فرد بالأسرة قصافة أظافر خاصة به شخصياً.



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