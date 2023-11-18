“ضاع عمرنا واحنا نجهل أهميته” .. ماذا يحدث عند تفعيل وضع الطيران في تليفونك .. هتتصدم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت تمتلك أحد الهواتف الذكية وتعاني في بعض الوقت من الإزعاج الذي ينم من كثرة الإشعارات أو الرسائل أو الإتصالات غير المرغوب فيها، فإن هناك خاصية في الهاتف تمكنك من حل تلك المشكلة وهي خاصية وضع الطيران هذه الخاصية يتم تفعيلها على الهاتف سيتوقف عمل الهاتف على الفور من ناحية عمل الشبكات أما الهاتف في تلك الحالة تستطيع رؤية الصور والفيديوهات عليه دون إزعاج أو قراءة إحدى الكتب الإلكترونية في هدوء وغيرها من الأمور الأخرى وهذه الخاصية لها مميزات أخرى سنتعرف عليها.

ما هي مميزات خاصية وضع الطيران؟

لكل شيء مميزات وعيوب وخاصية وضع الطيران تحمل في جعبتها مميزات متنوعة يمكن ذكرها كالآتي:

من أهم مميزاتها حفظ البطارية مدة طويلة يمكن من خلالها استخدام الهاتف دون القلق من تلف البطارية.

وضع الهاتف على وضع الطيران يمكنك من منح الطفل هاتفك دون قلق وذلك لأن كافة المواقع الإلكترونية لا تعمل في ذلك الوضع.

يمكنك أخذ قسط من الراحة عند تفعيل هذه الخاصية والاستمتاع مع أفراد العائلة.

سبب تفعيل خاصية وضع الطيران في الطائرة

إن رجال الأعمال عندما يركبون الطائرة أو غيرهم أول أمر يخطر في بالهم هو تفعيل وضع الطيران، وذلك للحصول على الراحة وعدم الازعاج، ولكن ما يجهله البعض هو أن تلك الخاصية يجب تفعيلها مباشرة عند ركوب الطائرة بسبب الموجات الضارة التي تصدر من الهواتف التي لم تفعل تلك الخاصية والتي قد تسبب عدم القدرة على التواصل مع أي جهاز اتصال خاص بالطائرة والذي من خلاله يمكن إنقاذ أي أمر خطير من المحتمل حدوثه.

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