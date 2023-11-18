من غير متتعبي نفسك وتفكيه .. طريقة سحرية لتنظيف شفاط المطبخ في مكانه بمكون سحري ستزول دهون السنين بدون مجهود .. هيرجع كأنه لسه جديد !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تنظيف شفاط المطبخ من أكثر المشاكل التي تواجهها ربات المنزل، وذلك نظراً لتراكم الأتربة والأوساخ والدهون به، وتنظيفه يعد من الأمور المستحيلة والمزعجة لدى الكثير من الأشخاص، ولذلك يبحثون عن طريقة سريعة وفعالة وفي التخلص من هذه الدهون والأتربة في أسرع وقت، لذا دعونا من خلال هذا المقال أم مقدم لكم أفضل الطرق التي يمكن اللجوء إليها في تنظيف الشفاط وتعطي نتائج سريعة ومرضية للسيدات.

الطريقة الأولي لتنظيف شفاط المطبخ من الأوساخ والدهون والأتربة

في بداية الأمر نقوم بفصل التيار الكهربائي عن الشفاط.

نقوم بفك الشفاط بالكامل.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله مروحة الشفاط.

نضع الدقيق على مروحة الشفاط.

نتركها لمدة لا تقل عن ٦٠ دقيقة.

نفرك المروحة بالدقيق الأبيض حتى نتخلص من الدهون المتراكمة والأتربة.

يشطف مروحة الشفاط بالماء.

نتركها جانباً حتي تجف.

الطريقة الثانية لتنظيف شفاط المطبخ من الأوساخ والدهون والأتربة

نقوم بفصل التيار الكهربائي عن الشفاط ونقوم بفك أجزاء الشفاط عن بعضها.

نخلط أربعة أكواب من الخل مع كربونات الصوديوم.

نضيف إليهم ماء مغلي مع ملعقة من الصابون.

نقوم بوضع الخليط علي الشفاط لمدة لا تقل عن ساعة.

نقوم بفرك أجزاء الشفاط بالخليط

نشطف الشفاط بالماء حتى نحصل على لمعان ونظافة ونتركه حتى يجف.

نصائح للحفاظ على الشفاط الكهربائي نظيف

يجب تنظيف الشفاط مرة واحدة في الأسبوع علي الأقل.

نستخدم الأسفنج والخل في تنظيف الشفاط للحصول علي نظافة ولمعان في أقل وقت ممكن.

لابد من ترك الشفاط جانباً حتي يجف، وعدم تركيبه وهو به ماء.

عدم ترك الشفاط يعمل طوال الوقت وتشغيله عند الحاجة فقط.