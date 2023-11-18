دوت الخليج - كتب احمد صلاح - [إحذروووووا ــــــــــ الكل يلبس الجواكت برد شديد وأمطار غزيره ورعديه ــــــ الطقس مش مستقر نهائى] اعلنت هيئة الأرصاد عن توقعات الطقس الجوى خلال يومى الأحد والإثنين المقبلين حيث صرحت الهيئه انهما قد يشهدان سقوط امطار متوسطه الى غزيره على كلا من مناطق السواحل الشماليه وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وشمال سيناء وقد تصل الى ان تكون امطار رعديه على فترات متقطعه .

وأوضحت الهيئه انه سيحدث حاله من عدم استقرار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء مصحوبه بسقوط امطار متفاوتة الشده وتصل الى ان تكون رعديه احيانت مع انخفاض فى درجات الحراره بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات مئويه ويصاحبها ايضا نشاط ملحوظ للرياح على بعض المناطق

ويشهد يوم الإثنين سقوط امطار متوسطه الى غزيره على بعض مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وقد تكون امطار رعديه أحيانا على فترات متقطعه .

اما عن طقس اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023

ظهور شبوره مائيه قد تكزن كثيفه احيانا من حوالى الساعه 4 صباحا الى الساعه 8 صباحا

طقس معتدل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه

مائل للحراره على شمال الصعيد حار علىجنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف فى اول الليل ومائل للبروده فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

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