دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك حل إبداعي يعتمد بشكل رئيسي على استخدام ورق الألومنيوم (الصفيح)، وهو المواد المتاحة في معظم المنازل وتُستخدم عادة في المطبخ، يُستخدم هذا الورق كبديل للبطارية في أجهزة التحكم عن بُعد عندما تُفرغ البطاريات العادية، حيث يكون العقل البشري فعّالًا جداً عندما يجد نفسه في حاجة ملحّة. ويقولون إن “الضرورة أم الاختراع”، لذا يجب أن يكون هناك على الأقل بطارية تعمل بشكل جيد في الجهاز لكي يمكن تعويض النقص باستخدام ورق الألومنيوم، تُظهر هذه الابتكارات كيف يمكن للإبداع واستغلال المواد المتاحة في المنزل أن يُسهم في إيجاد حلاً لمشاكلنا اليومية بشكل بسيط وبدون تكلفة إضافية.

صنع بطارية بديلة:

["ضاع عمرنا واحنا منعرفش".. طريقة جهنمية ومضمونة لتشغيل أي ريموت بدون حجارة .. مش هتشتري حجارة تاني!!؟]

لإعداد بطارية بديلة للأصلية، اتبع هذه الخطوات:

1. احصل على ورق ألومنيوم يتناسب مع حجم البطارية المطلوبة.

2. ضع ورق الألومنيوم في مكان البطارية غير العاملة، مع التأكد من ملامستها للطرفين السالب والموجب للبطارية.

3. قم بتركيب بطارية جديدة في المكان المتبقي في جهاز التحكم عن بُعد.

4. يعمل الجهاز بشكل طبيعي، مما يُحل مشكلة نفاد البطارية.

التعامل مع نفاد بطارية التحكم عن بعد:

إذا نفدت البطارية وكان التحكم عن بُعد البديل غير متاح، فكر في هذه البدائل:

1. قم بتنزيل تطبيق تحكم عن بُعد متوافق مع جهاز التلفزيون أو الاستقبال الخاص بك، وقم بإعداده واستخدامه للتحكم في الجهاز.

2. إذا كان هناك تحكم عن بُعد بديل لنفس الجهاز أو العلامة التجارية، يمكنك استخدامه بدلاً من التحكم الأصلي.

3. يُمكنك تشغيل التلفزيون أو الاستقبال باستخدام الأزرار الموجودة على الجهاز نفسه، حيث يمكنك تحديث إعدادات الجهاز والبحث عن خيارات تشغيل بديلة متاحة داخل القائمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرنا واحنا منعرفش”.. طريقة جهنمية ومضمونة لتشغيل أي ريموت بدون حجارة .. مش هتشتري حجارة تاني!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.