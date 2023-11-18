دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالرغم من إرتفاع أسعار الفراخ هذه الفتره انتشرت أساليب الاحتيال على نطاق واسع، خاصة في بيع الدواجن مثل الدجاج، خاصة عندما يتم بيعها بأجزاء فردية في حالة معينة، حيث كشف تاجر دواجن يدعى أشرف مصطفى أبو مصطفى عن طريقة احتيال رئيسية في بيع أرجل الدجاج وغيرها من أجزاء الدواجن،وأظهر التاجر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تطبيق فيسبوك، حيث شرح لأحد عملائه كيفية الغش في عملية بيع أفخاذ الدجاج والبانيه أيضًا، مما يرفع سعر بيع ساق دجاجة واحدة بحوالي 5 جنيهات،لذا سوف نستعرض ذلك بالتفاصيل خلال السطور القادمة.

تاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج

من خلال فديو تداول علي الفيسبوك لتاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج ويشرح لسيدة من أحد زبائنة يقول لها خلال مقطع الفيديو: «الورك الأول ثمنه على الميزان 15 جنيها و 20 قرشا، هحطه دلوقت تحت الميه -وكأني بغسله عادي- هيكون سعره 20 جنيه و 60 قرش، يعني زاد 5 جنيه في الحركة دي».

كيفية الغش في الفراخ والأوراك والبط

وأستكمل تاجر الفراخ الذي ظهر في مقطع فيديو ريلز آخر يشرح فيه نفس طريقة الغش في بيع أوراك الدجاج والبانيه وكذلك الحمام والفراخ والأرناب والبط الرومي: «هوريكم من تاني طريقة اغش في بيع الأوراك وكذلك البانيه وما شابهم»، واضاف التاجر أن الورك دا عامل قبل ما تلمسه المياه 18 جنيها و 80 قرش، وبعد الغسل بتمعن هيكون سعره 23 جنيها و60 قرشا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «عمرها ماتخطر ببالك »… تاجر فراخ يوضح عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج .. مش هتصدق بيعملوا إيه!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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