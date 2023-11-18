دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد لعبة الألغاز البصرية المصورة من أفضل وسائل الترفيه والتي تساعد على تنشيط العقل، فهي ألغاز ممتعة وتوفر تجربة رائعة للسباق بين الأصدقاء من أجل الوصول للإجابة الصحيحة، واليوم ومن خلال موقعكم المفضل كورة في العارضة سوف نقدم لحضراتكم لغز جديد من سلسلة البحث عن الأشياء الغامضة في الصور، ويجب عليك حل هذا اللغز في أقل وقت ممكن، والآن عليك النظر إلي الصورة التالية جيداً وإيجاد الخاتم الضائح خلال 25 ثانية فقط، فهل أنت مستعد للوصول لحل اللغز؟.

لغز خاتم الزفاف الضائع

عليك النظر جيداً إلي الصورة السابقة وساعد هذا العريس في العثور علي خاتم الزفاف الضائع خلال 25 ثانية فقط، فعند النظر إلي الصورة سوف تجد بها حفل زفاف، ويبدو أن العريس أهدر خاتم الزفاف، ويجب عليك مساعدة العريس في العثور على هذا الخاتم، وأمامك 25 ثانية فقط حتى تتمكن من حل اللغز، ولذلك يجب أن تدقق نظرك للوصول إلي الخاتم في الوقت المحدد.

حل لغز خاتم العريس الضائع

والآن نفذ الوقت ويُمكنكم معرفة الإجابة الصحيحة، فإذا نظرت جيداً إلي الصورة التالية سوف تجد الخاتم معلق في فرع الزينة وتم وضع دائرة صفراء اللون عليه لتوضيح موقعه بنجاح، والآن وبعد إنتهاء اللغز كم إستغرقت حتى تتمكن من حل اللغز، وإذا لم تستطع حل هذا اللغز فلا تحزن نفسك لأن كثيراً من الأشخاص لم يستطيعوا حله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبر الصورة وركز 99 % لم يتمكنوا من حل اللغز .. أنظر إلي الصورة جيداً وساعد هذا العريس في العثور علي خاتم الزفاف الضائع خلال 25 ثانية فقط .. لو عيونك عيون نسر هتشوف الخاتم !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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