خدعة بصرية لم يستطع حلها سوي 1 % فقط فهل أنت منهم .. أنظر إلي الصورة جيداً واكتشف الكلب المختبئ بالصورة خلال 11 ثانية فقط .. يالاّ ورينا ذكائك وسرعة ملاحظتك !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الألغاز البصرية من أصعب الألغاز وذلك لأنها تحتاج إلي مهارة في الملاحظة وسرعة البديهة وقوة البصر والتفكير المنطقي وسرعة الذاكرة والمعالجة، والمنطق، والإبداع، وقوة الدماغ، وتساعد هذه الألغاز في في تقوية مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي، كما تساعد في تحسين التفكير الجانبي وبناء وجهات نظر جديدة، كما أنها تعزز مهاراتك المعرفية وذاكرتك وسرعة المعالجة، لذا دعونا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم لغز مصور به كلب مختبئ وعليك إيجاده خلال 11 ثانية فقط.

اللغز البصري

في الصورة الموجودة أمامك يوجد بها كلب مختبئ وعليك إيجاد هذا الكلب الموجود بالصورة في غضون 11 ثانية فقط، ولكننا نراهن أنه لا يمكنك العثور على الكلب المختبئ في اللغز في 11 ثانية، فعليك النظر جيداً إلي الصورة ولا تنظر إلي الأسفل لأن الإجابة ستجدها في الأسفل، وإذا لم تستطع إيجاد الحل فعليك بمشاركة هذا اللغز مع أصحابك وعائلتك لكي يساعدوك في حله في أقرب وقت ممكن، فالعداد الخاص بك يبدأ الآن.

حل اللغز البصري

إذا نظرت عن كثب وبعناية، سترى الكلب مختبئًا بجانب الأريكة، ومن الصعب رؤيته في تلك الغرفة لأنه تم تمويهه بتصميم السجادة، هذا هو السبب في أنها تتطلب تفكيرًا خارج الصندوق ومهارات مراقبة استثنائية لحل مثل هذه الألغاز الصعبة، وإذا لم تكن قد رصدت الكلب بعد، فقد شاركنا إجابة هذا اللغز في الصورة التالية.