خليكي ست بيت لهلوبة .. إليك خلطة سحرية لتنظيف عيون البوتاجاز من الدهون الصعبة بمكون موجود في مطبخك .. هترجع جديدة بدون تعب أو مجهود !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم ربات المنازل بتنظيف مطبخها بشكل خاص نظراً لأنه من الأماكن التي تقضي به المرأة معظم وقتها أثناء تحضير الطعام، ولكن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها ربة المنزل أثناء تنظيف المطبخ وهي تنظيف البوتاجاز وخاصة العيون التي تكون متسخة بكمية كبيرة من الدهون والزيوت الناتجة عن عملية الطبخ، لذا دعونا من خلال هذا المقال أن نقدم لكي سيدتي طريقة سحرية لتنظيف عيون البوتاجاز بإستخدام مواد بسيطة متوفرة في كل منزل.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز من الدهون

إنسداد عيون البوتاجاز نتيجة تراكم الدهون يؤدي إلي انخفاض في قوة الشعلة المنبعثة من العيون وهذا بدوره يؤثر على مدة طهي الطعام، لذلك يجب القيام بتنظيف العيون بشكل عميق مرة كل شهر، وإليكم مكونات وطريقة التنظيف:-

نحتاج لعمل هذه الوصفة إلي كميات متساوية من البيكنج صودا وسائل تنظيف الصحون ويتم خلطهم معاً، ثم نضع عيون البوتاجاز في هذا الخليط لمدة ربع ساعة، ونحضر فرشاة تنظيف خشنة أو سلك مواعين ونقوم بفرك العيون جيداً، وبعد ذلك نقوم بغسلها جيداً بالماء الفاتر ثم نجففها جيداً ونعيدها إلى مكانها.

كما يمكن إستخدام ملح الليمون لتنظيف العيون وذلك عن طريق خلط ربع كوب مع كمية مناسبة من الماء المغلي وربع كوب من الخل وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، نترك عيون البوتاجاز في الخليط لمدة ساعتين ثم نفركها بسلك مواعين جيداً، ثم نغسلها بالماء الفاتر ونجففها.