هتنظفيه بدون ولا نقطة ميه .. طريقة عبقرية لتنظيف شباك المطبخ من الدهون وبقع الزيت المستصعبة بمكون في مطبخك.. وحياتك ليرجع كأنه لسة جديد !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -المطبخ من أهم الأشياء التي تهتم به ربات المنازل في التنظيف لأنه عنوان المرأة ولأن المرأة تقضي به معظم الوقت، ولكن شباك المطبخ من أكثر الأشياء التي تتعب المرأة ويصعب عليها تنظيفه وذلك نظراً للدهون التي تلتصق به، حيث تتطاير الدهون أثناء تحمير الطعام في المطبخ، وتلتصق بالبوتاجاز والجدران وشباك المطبخ، وبالتالي قد تجف تلك الدهون، ويصعب إزالتها بالطرق التقليدية، لذا دعونا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف شباك المطبخ بكل سهولة من أي دهون أو بقع موجودة به.

طريقة تنظيف شباك المطبخ من الدهون

يمكن غسل شباك المطبخ بعد فكه بخليط مكون من (لتر ماء مغلي – 2 ملعقة من صابون المواعين).

يتم نقع الشباك في ذلك الخليط لمدة ربع ساعة من أجل ذوبان الدهون والبقع.

يتم غسل الشباك بليفة المواعين جيداً.

يتم تجفيف الشباك وتركيبه مرة أخري.

كيفية تنظيف شباك المطبخ من الدهون

في البداية نقوم بفك شباك المطبخ أولاً من مكانه.

ثم نقوم بإزالة أي أتربة أو غبار موجود به بواسطة قطعة قماش مستعملة.

يمكن الاستعانة بالمكنسة الكهربائية، لشفط أي أتربة موجودة بين ثنايا سلك شباك المطبخ وعالقة به.

ثم نقوم بغمس قطعة قماش أخري في نصف كوب من زيت الطعام.

ثم نمسح الشباك بزيت الطعام جيداً عن طريق الفرك من كل الإتجاهات.

ثم نغسل الشباك بالماء الساخن وصابون المواعين وليفة المواعين جيدا، للتأكد من نظافة الشباك تماما من أي دهون عالقة به.

ويجب تركه في الهواء الطلق حتي يجف لكي لايصدأ ويجب تكرار هذه الخطوات مرة واحدة كل شهرين لمنع تراكم الدهون على شباك المطبخ.