هتخسري كتير لو مجربتيهاش .. إليك أسرار تنظيف الحوائط البيضاء من البقع الصعبة بدون ماتتغير لونها .. جربيها وهترجع جديدة من تاني !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحوائط البيضاء تعد من الأشياء التي تضيف مظهر رائع لديكور البيت، ولكن لديها عيب خطير وهو تعرضها للإتساخ بسرعة كبيرة، فاللون الأبيض لون فاتح جداً وبالإمكان تظهر عليه البقع والأتربة، ولذلك فإن معظم النساء يعانون من تلك المشكلة، ولهذا من خلال هذا المقال جئنا لحضراتكم بأفضل طريقة سهلة ومضمنونة لتنظيف وتلميع الجدران البيضاء بكل سهولة بدون مجهود وتعب.

طريقة تنظيف الحوائط البيضاء

يمكن عمل خليط مكون من لتر ماء مغلي، وربع كوب بيكربونات الصوديوم، وربع كوب خل أبيض، وملعقة كبيرة من صابون غسيل المواعين.

يتم خلط هذه المكونات معاً في زجاجة متوسطة.

في البداية يتم تنظيف أي أتربة على الحوائط البيضاء بواسطة المكنسة الكهربائية أو بواسطة قطعة من القماش.

يتم رش الخليط على الحوائط البيضاء بالكامل.

يتم مسح الخليط من الحوائط البيضاء بقطعة من القماش من خلال فرك الحوائط البيضاء جيداً من كافة الجوانب.

وفي النهاية يتم مسحها للمرة الأخيرة بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء وقليل من المعطر لتصبح ذات مظهر أنيق ورائحة جميلة.

طريقة تلميع الحوائط البيضاء

وذلك عن طريق تحضير خليط قوي يتكون من 5 ملاعق من معجون الأسنان مع لتر ماء دافئ.

يتم خلط الماء الدافئ مع معجون الأسنان جيداً بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين.

يتم تعبئة الخليط في زجاجة رش.

يتم رش الحوائط البيضاء بعد تنظيفها بهذا الخليط.

يتم مسح الحوائط البيضاء بواسطة فوطة قطنية من كل الإتجاهات لضمان تلميع جيد.