العمر ضاع واحنا بنحطه في مكان غلط .. خبير تكنولوجي يكشف عن أماكن وضع جهاز الراوتر لكي تحصل علي قوة إشارة الواي فاي 100% بدون تقطيع للنت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -الانترنت من أهم الأشياء الموجودة داخل المنزل, وذلك لان وجوده يسهل على أفراد العائلة الواحدة التواصل, وكذلك الأصدقاء, ولكن أحيانا تحدث أشياء غريبة ليس لها تفسير في الانترنت الأرضي, وهي ضعف شبكة الواي فاي دون وجود سبب فني خاص بالشركة, لذا يسأل الجميع عن سبب هذا, وما الحل النهائي للتخلص من ضعف الإشارة, لهذا لقد رد خبر تكنولوجيا و أوضح كل شيء أمام الجميع, وهذا لتفادي حدوث أي شيء أخر, لذا سنعرض كافة التفاصيل من خلال هذا التقرير

أسباب ضعف شبكة الواي فاي

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف شبكة الواي فاي دون علمنا بها, ولعل من أكثر الاسباب التي تودي الي بطئ الانترنت هو أن يكون بجوار بناء خرسانة, مما يجعل الشبكة لا تنتشر لأنه يعوقها, بالإضافة إلى وجود الجهاز في مكان مغلق لا يجعل الإشارة تصل لجميع غرف المنزل, و كذلك من الممكن أن يكون على الأرضية وهذا من الأسباب كذلك, ويوجد العديد من الأسباب غير هذا.

طرق لتقوية شبكة الواي فاي في المنزل

لتقوية شبكة الواي فاي في المنزل لابد من وضع الجهاز في مكان مفتوح متاح لجميع الغرف, ويجب أن يكون موضعه أعلى من مستوي الأرض على الأقل متر, وكذلك يجب عدم وضع الجهاز بالقرب من الأجهزة الالكترونية المتواجدة في المنزل, والتأكد من عدم سرقة أحد للشبكة من الخارج .