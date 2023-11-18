“وفري فلوس السباك واعمليها بنفسك”.. طريقة جهنمية لتسليك الحوض والمواسير المسدودة في 5 دقايق ومن غير أي تكلفة خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن إنكار أن السبب الرئيسي في حدوث انسداد في المواسير والأحواض هو التخلص من أي بقايا الطعام داخل الأحواض وأيضا التخلص من الزيت الذي تم استعماله أكثر من مرة وبالتالي يحدث تجمع تلك الدهون داخل المواسير، ولكن هناك طريقة فعالة بدلا من الاستعانة بسباك أو فني صحي ولا تكلف الكثير من المال وهي استخدام بيكربونات الصوديوم أو فيما يعرف بصودا الخبز وكما أنها تعمل على تسليك الانسدادات فإنها أيضا تقضي على الرائحة الكريهة وتعمل على إذابة كافة المركبات العضوية المترسبة.

كيفية تسليك الحوض باستخدام البيكربونات والخل

يمكن تسليك الأحواض باستخدام تلك المكونات والتي هي عبارة عن خل وبيكربونات الصوديوم التي تحارب الفطريات والبكتريا وتقوم بتنظيف الأحواض أيضا في نفس الوقت، ويمكن التعرف على مكونات تلك الطريقة بالتفصيل وهم:

صابون سائل.

ماء مغلي.

صودا الخبز.

ملح أبيض.

خل.

قمع

وعاء.

طريقة تسليك الحوض

يمكن تسليك الأحواض المسدودة باستخدام تلك المكونات وطريقة التحضير هي:

نقوم بإحضار كمية كبيرة من الماء المغلي.

ثم نرش كمية من الصابون السائل داخل البلاعة، وبعدها نسكب ذلك الماء المغلي داخل البلاعة.

يعمل الصابون على إذابة الدهون العالقة في المواسير.

ثم بعد ذلك نقوم بصب كوب من الصودا وكوب من الخل في الحوض، ولا تقلق من الفوران الذي سيحدث.

بعد مرور خمس دقائق يجب غسل الحوض بالمياه المغلية.

يجب تكرار تلك الطريقة مرتين في الشهر