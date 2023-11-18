“ندمت إني كنت برميها كل السنين الطويله دى .. لو عندك “علبة تونة ” يبقي عندك كنز أغلى من الذهب استخدميها بهذه الطريقة ولن تستغني عنها طوال حياتك .. دا اختراع بجد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد التونة من الوجبات السريعة التي يتم تناولها بكثرة لدى الكثير من الناس، ولكن من المعروف أن بعد الانتهاء من تناولها يتم التخلص من تلك العلب الفارغة بشكل سريع جدا، ولكن هناك الكثير ممن يستفيدون من أي شيء فارغ ويعملون على إعادة تدويره، ولكن من الأمور الغريبة أن يتم إعادة تدوير علب التونة إلى حقيبة مدرسية، ورغم ذلك تبحث الأمهات عن تلك الطريقة الغريبة .

استخدامات علبة التونة الفارغة

هناك استخدامات متعددة لاستخدام علبة التونة بعد الانتهاء منها ومن أهم تلك الاستخدامات تضع ربة البيت بداخلها ماء وتضعها في البلكونات ليشرب منها العصافير والطيور في الصيف، كما أنه يتم صنع شنطة مدرسية من خلالها وذلك من خلال بعض المواد التي توجد في المنزل مثل قطعة من قماش قديم مصنوع من الجينز وذلك باستخدام مسدس شمع ومقص مخصص لقطع القماش واسترس من أجل التزيين وعلبة التونة الفارغة.

طريقة صنع الشنطة المدرسية

لعمل شنطة مدرسية بتكلفة بسيطة يجب اتباع هذه الخطوات:

نقوم بإحضار بعض قطع من القماش حوالي ثلاثة قطع ويجب أن تكون قطعة منهم دائرية والثانية مستطيلة والأخيرة بيضاوية.

ثم نعمل على تثبيت تلك القطعة الدائرية من خلال مسدس الشمع في أسفل علبة التونة، وفي دوران العليا نثبت المستطيلة، وفي أعلى العلبة نضع آخر قطعة.

نقوم بإحضار قلم لتحديد العلامات التي من خلالها يتم وضع الخطوط وأيضا رباط الشنطة.

في النهاية نقوم بوضع في الأعلى طرف القماشة التي على شكل بيضاوي، ونضع طرف عند زر الغلق.