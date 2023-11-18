«كنز في بيتك وانت متعرفش».. جهاز التليفزيون القديم كنز أغلى من الذهب تعرف على طريقة استخراجه .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأجهزة القديمة تكتنز العديد من الكنوز التي قد يجهلها الكثيرون، ومن بين هذه الأجهزة يأتي التلفزيون القديم سنقوم في هذا النص بالكشف عن الثروات المخبأة داخل هذا الجهاز القديم يجدر بالإشارة إلى أن التلفزيون القديم يحتوي على العديد من المواد والعناصر النادرة، ويمكن الاستفادة منها مجددًا في تصنيع بعض الأشياء المهمة.

التلفزيون القديم ابحث عنه فورا فيه كنز أغلى من الذهب

لاستخراج هذا الكنز، يجب اتباع خطوات حذرة ومناسبة يُشدد على ضرورة أن يكون الشخص القام بهذه العملية ذو خبرة في استخدام وفك الأجهزة الإلكترونية الكهربائية لتجنب أي أذى للنفس يُعتقد أن بعض الأجهزة تحتوي على مواد ضارة عند فك الجزء الخارجي للتلفزيون باستخدام مفك البراغي، يلزم تجهيز بعض المعدات والأدوات الأخرى بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع الشخص المعني بالعملية بمجموعة من المهارات لضمان نجاح هذه العملية ويجب عليه الالتزام بجميع الخطوات واتخاذ الاحتياطات الضرورية أثناء القيام بها

يجب اتباع الخطوات التالية:

تحضير المعدات اللازمة مثل مفكات البراغي.

استخدام مفك البراغي لفك المسامير في الجزء الخارجي للتلفزيون.

فصل الجزء الخارجي للتلفزيون عن الجزء الداخلي.

اختيار الأدوات المناسبة لبدء فك الجزء الداخلي واستخراج جهاز الضغط الكهربائي الذي يوجد داخل التلفزيون يمكن فك هذا الجزء بسهولة باستخدام التسخين

بعد استخراج جهاز الضغط، يُمكن استخدامه لصنع العديد من الأشياء المفيدة، مثل الصواعق الكهربائية، أو يمكن استخدامه لتجميع وتشغيل لمبات النيون وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

تذكير هام: يجب أن تكون هذه العمليات تحت إشراف أشخاص ذوي خبرة لتجنب أي مخاطر كهربائية أو صحية.