دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لاتتجاهلها.. الكشف عن علامات تظهر في القدمين تشير إلى ارتفاع خطير للكوليسترول في الدم,

كشفت دراسة طبية، عن علامات تظهر في القدمين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وتضمنت العلامات التي تدل على ارتفاع الكوليسترول:

1-برودة القدمين.

3-تغير في لون جلد الساقين.

5-زيادة الألم أثناء المشي، وفقاً لموقع Times of India.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالجسم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى قلة الحركة والسمنة واتباع نظام غذائي غير صحي، يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ومعدلات الدهون الثلاثية.