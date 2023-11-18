اختراع وهم.. بزجاجة بلاستيك تصنع غسالة في المنزل بطريقة لا تخطر على بال العفريت .. محدش يتوقعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه العديد من السيدات وربات البيوت مشاكل مع غسالاتهم من المفضل بالنسبة لهم غسل الملابس في الغسالة بدلاً من غسلها يدويًا، حيث تتميز الغسالة بقدرتها على تنظيف الملابس وجعلها نظيفة وبيضاء. ولكن في بعض الأحيان، قد تواجه المشاكل التقنية المفاجئة في الغسالة وتحتاج إلى بديل في أسرع وقت ممكن لذا، نود أن نقدم لك خطوات بسيطة لصنع غسالة يدوية في المنزل دون أي تكلفة أو مجهود من جانبك كل ما تحتاجه هو زجاجة بلاستيكية فارغة.

لنشرح خطوات صنع الغسالة اليدوية ببساطة وسهولة

أولاً، قم بقص الجزء الأمامي من الزجاجة باستخدام المقص.

ثانياً، أدخِل العصا داخل فتحة الزجاجة.

ثالثاً، سخِّن الشوكة واستخدمها لإحداث ثقوب في الزجاجة في أماكن منفصلة. هذه الثقوب ستساعد في إخراج الماء أثناء عملية الغسيل.

بهذه الطريقة ستكون الزجاجة جاهزة للاستخدام في غسيل الملابس بسهولة.

إليك طريقة صنع غسالة يدوية باستخدام وعاء بلاستيك

أولاً، قم باختيار وعاء بلاستيكي كبير وعميق واصنع ثقباً في الغطاء.

ثانياً، استخدم عصا مكنسة خشبية وأدخلها في الثقب وثبتها جيداً.

ثالثاً، استخدم شوكة كبيرة لثقب الوعاء من الخارج لمساعدة الماء على الخروج.

بعد ذلك، ضع الملابس المراد غسلها واضغط على العصا للمساعدة في تجفيفها وسيتدفق الماء من الثقوب التي تم صنعها.

كلما كانت الحاوية أكبر، يمكنك وضع المزيد من الملابس هذه طريقة بسيطة وسهلة الاستخدام لصنع غسالة يدوية بشكل مؤقت عند حدوث أعطال مفاجئة في الغسالة.