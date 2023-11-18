النت بقي ببلاش .. طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور.. فكرة جهنمية بس من الأخر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ فترة حدث جدل كبير حول برامج عديدة خاصة بفتح شبكات الواي فاي ولكن الكثير من هذه البرامج غير مضمون، وأحياناً تكون مجرد اسم فقط ولا تقوم بفتح أي شبكة والبعض منها يكون عبارة عن فيروسات تتلف وتؤذي جهازك وتهكره، ولكن في الحقيقة تم العثور علي عدة طرق من خلالها يتم فتح شبكات الواي فاي ، والحصول علي انترنت ولكن تم وضع شروط لهذه الطرق لضمان استخدامها الامن .

خطوات فتح شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة السر

شبكات الواي فاي للوصول إليها وفتحها على الهاتف المحمول، إليك طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور ، طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور لكي تتمكن من فتح أي شبكة واي فاي بسهولة وبالمجان وبدون استخدام أي تطبيقاتفعليك اتباع مجموعة من الخطوات لتتمكن من فتح الشبكة من أي جهاز محمول، وهذه الخطوات هي:

أولا قم بالذهاب إلى إعدادات الهاتف وافتح شبكة الواي فاي.

وبعد فتح شبكة الواي فاي ستظهر أمامك مجموعة من الشبكات القريبة منك، فقم باختيار أفضل شبكة وأقرب شبكة إليك.

وبعد اختيارك لشبكة من الشبكات قم بالاحتفاظ باسم هذه الشبكة.

وبعدها قم بالضغط على كلمة “إضافة شبكة واي فاي جديدة” وقم بكتابة اسم الشبكة التي قمت بحفظها.

وبعدها سيطلب منك كالمعتاد إدخال كلمة المرور، فقم بكتابة كلمة “ADMIN ” .

ومن قائمة الإعدادات IP قم باختيار كلمة “ثابت”.

وبعدها سوف يظهر أمامك عنوان IP، فقم أنت بكتابة هذا الرقم 192.168.1.5.

وأخيراً قم بالضغط على كلمة اتصال سيتم الاتصال بشبكة الواي فاي الذي تريدها.