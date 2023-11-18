50% ميعرفوش عنها حاجة .. فكرة خطيرة لتغيير صورة الواتساب الخاص لصديقك ليتفاجيء بها .. هتشككهم في نفسهم

دوت الخليج - احمد صلاح - شهدت حياتنا اليومية زيادة كبيرة في استخدام التكنولوجيا، حيث أصبح من الصعب على أي شخص الاستغناء عن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من بين هذه التطبيقات، يأتي واتساب في مقدمة القائمة نظرًا لخصوصيته والميزات الرائعة التي يقدمها، كما يعمل فريق تطوير واتساب بجدية مستمرة لإضافة تحديثات تنال إعجاب المستخدمين، فتعد واحدة من هذه التحديثات المهمة هي إمكانية تغيير صورة ملفك الشخصي على واتساب دون علم أصدقائك، فيمكن القيام بهذا بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة.

طريقة تغيير صورة صديقك علي واتساب

يمكنك بطريقة معينة وبعد خطوات بسيطة تغيير صورة واتساب الخاصة بصديقك كما يلي:

قم بتنزيل وتثبيت تطبيق “File Explorer” على هاتفك.

افتح تطبيق واتساب وانقر على صورة الملف الشخصي للصديق الذي ترغب في تغيير صورته.

اخرج من تطبيق واتساب وافتح تطبيق “File Explorer” الذي قمت بتنزيله.

انتقل إلى المسار “SdcardO” ثم انتقل إلى مجلد “Whatsapp”.

ابحث عن المجلد المسمى “profile pictures” وافتحه للعثور على الصور التي قام بها أصدقاؤك على واتساب.

انسخ اسم الصورة التي ترغب في استخدامها.

احذف الصورة الحالية التي تظهر في ملفك الشخصي على واتساب، ثم قم بلصق اسم الصورة الجديدة.

أغلق تطبيق “File Explorer” وقم بالعودة إلى تطبيق واتساب. ستجد أن الصورة قد تغيرت دون أن يعلم أحد.