هيبقي خاتم في صباعك .. استخدمي القرنفل والنشا بهذه الطريقة وهتبقي ملكة جمال وجسمك ناعم وأبيض وخالي من البقع والتصبغات .. جوزك من حقه يدلع ياست هانم !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنّ الإهتمام بالبشرة والجسم من أهم الأشياء التي يجب أن تهتم بها النساء في مختلف الأعمار، لأن إهمال ذلك يؤدي إلي ظهور مشاكل علي المدي البعيد، مثل إسمرار البشرة وخشونة الجسم وظهور التصبغات والبقع الداكنة وغيرها من مشاكل البشرة التي تفقدك الجمال وتجعل زوجك يبحث عن إمرأة أخري أجمل منك، لذا دعينا من خلال هذا المقال أم نقدم لكي سيدتي وصفة “النشا والجلسرين” التي أثيتت جدارتها ومفعهولها في تبييض الجسم خلال وقت قصير، ويمكن التأكد من ذلك والتمتع بأنوثتك وإبهار زوجك في غرفة النوم بعد 4 أسابيع فقط من الإستعمال.

مكونات وصفة النشا والجلسرين لتبييض الجسم

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

ربع كوب صغير الحجم من الجلسرين.

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان الحجم من زيت بذور الورد.

ملعقتان صغيرتان الحجم من زيت اللوز.

ملعقتان صغيرتان الحجم من عصير الخضار.

ملعقتان صغيرتان الحجم من دقيق الأرز.

ملعقتان كبيرتان الحجم من مطحون القرنفل.

طريقة التحضير والإستعمال لوصفة النشا والجلسرين لتبييض الجسم

أحضري وعاء مناسب وضعي فيه النشا وماء الورد ثم يتم التقليب، وبعدها مباشرةً يتم إضافة الجلسرين ثم يتم المزج جيداً.

وبعد ذلك نضف باقي المكونات إلي الوعاء ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتي نحصل علي دلكة النشا والجلسرين المتجانسة والمتداخلة.

وبعد ذلك يتم وضع الخلطة علي الجسم ونوزعها جيداً ثم نتركها لمدة 15 دقيقة علي الجسم حتي تجف.

وبعد مرور الوقت تصبح الخلطة مشدودة ثم يتم فركها بحركات دائرية ثم ننظف الجسم بالماء البارد.

إساخدمي الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً وبعد ذلك يظهر الجسم ناعم وخلي من البقع.