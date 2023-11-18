دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا تقوم بإعداد البطاطس بهذه الطريقة الخطيرة والشائعة التي ربما تؤدي إلى وفاة كل من يتناولها، حيث حذر بعض الأشخاص المتخصصين في مجال التغذية من تحضير وطهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة التي تدمر الصحة، كما أشاروا إلى ضرورة تحضيرها بالطريقة الصحيحة والصحية تجنباً للإصابة بأي مرض قد يؤدي للوفاة فوراً، وحرصاً منا على حفظ سلامتكم وصحتكم سنعرض لكم أفضل الطرق لطهي البطاطس وتجنب الطرق الخاطئة في إعدادها.

ما هي الطرق الخاطئة عند تحضير البطاطس

بداية من الضروري عند شراء البطاطس لابد من التحقق من نظافتها وأنها غير فاسدة أو تالفة، وهذا من خلال العلامات التي تظهر على البطاطس وتؤكد فسادها، فمن أخطر ما يمكن فعله عند طهي البطاطس يقوم البعض بإزالة القطعة الفاسدة أو المتعفنة الموجودة في البطاطس وبعد ذلك يقومون بطهيها ومن ثم تناولها، فقد ينتج عن هذه العادة الخاطئة والمدمرة إصابة من يتناول هذه البطاطس بالتسمم الغذائي أو إصابته بالسرطان، لذلك لابد من شراء البطاطس الجيدة والابتعاد عن أي نوع به عفن أو أي علامات غريبة.

أبرز العلامات التي تدل على أن البطاطس غير صالحة للاستهلاك

["البطاطس فيها سم قاتل" .. خبراء تغذية يحذرون من طهي هذا النوع من البطاطس بهذه الطريقة الشائعة .. اعرفها قبل فوات الأوان]

“البطاطس فيها سم قاتل” .. خبراء تغذية يحذرون من طهي هذا النوع من البطاطس بهذه الطريقة الشائعة .. اعرفها قبل فوات الأوان

إذا كنت لا تعرف علامات فساد البطاطس فهذه أهم الإشارات الواضحة التي تؤكد أن هذه البطاطس غير صالحة ليتم تناولها:

إذا كان في البطاطس علامات عفن ظاهرة فهذا يؤكد أنها تالفة.

البراعم التي تظهر على البطاطس دليل على فسادها.

إذا ظهر انكماش عليها وجعلها دابلة.

ظهور رائحة غريبة وكريهة على البطاطس.