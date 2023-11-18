[«الفيزا هتتسحب منك!!».. 5 أخطاء تجنبها عند سحب المرتب أو المعاش من الـ ATM .. هتندم ندم عمرك!!؟]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الحالي، يتم التعامل مع معظم العمليات المالية باستخدام بطاقات الفيزا، سواءً كان ذلك من قبل الموظفين لاستلام رواتبهم، أو من قبل مستفيدي العلاوات والمعاشات، وحتى المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مثل برنامج التكافل والكرامة وغيرها وتبلغ حالياً حوالي 56 مليون بطاقة مصرفية نشطة في البنوك ومع ذلك، يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء أثناء استخدام ماكينات الصرف الآلي، وهذه الأخطاء يمكن أن تتسبب في تلف البطاقة أو صعوبة الوصول إلى الأموال. لذا، دعونا نتعرف على هذه الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها.

أخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي

من المهم أن نتجنب الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء استخدام ماكينات الصرف الآلي بعض النصائح الهامة تشمل:

تجنب إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة، حيث قد يتم تأمين البطاقة بحيث تتوقف عن العمل بعد عدة محاولات فاشلة.

تجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف، حيث يمكن أن يؤدي هذا الى تلف البطاقة نفسها أو عدم تمكنك من سحب الأموال.

عند انتهاء عملية السحب، تأكد من سحب البطاقة بسرعة لتجنب عدم خروجها وعودتها الى الداخل مرة أخرى.

في حالة وجود مشكلة في الماكينة نتيجة لعطل في النظام، تجنب وضع البطاقة في تلك اللحظة واتصل بالبنك للإبلاغ عن المشكلة.

تذكر أن الحذر والانتباه يلعبان دورًا مهمًا في ضمان عمليات السحب والإيداع بسلاسة وبدون مشاكل.

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لضمان سلامة استخدام بطاقتك البنكية وتجنب المشاكل أثناء عمليات السحب والإيداع في ماكينات الصرف الآلي، يُفضل أن تتبع النصائح التالية:

تأكد من أن البطاقة في حالة جيدة: قبل استخدام البطاقة في الماكينة، تحقق من أنها ليست بها خدوش أو تلف، وأن الشريحة أو المغناطيس ليست بها أي عيوب إذا كانت البطاقة تبدو تالفة، قم بالابلاغ عنها واستبدلها.

حفظ البيانات السرية بعناية: تأكد من أنك تحتفظ برقم السر للبطاقة بعيدًا عن أعين الآخرين ولا تشاركه مع أي شخص لا تقم بكتابة الرقم على البطاقة أو الاحتفاظ به في مكان قريب منها.

تحقق من الماكينة: قبل إدخال بطاقتك في الماكينة، تحقق من أنها تبدو طبيعية ولا توجد بها أي أجزاء مشبوهة أو مثبتات غير عادية قم بالتحقق من وجود أي أشياء غريبة تبدو ملصقة بالماكينة.

استخدم ماكينات آمنة: حاول دائمًا استخدام ماكينات الصرف الآلي في أماكن آمنة ومعترف بها، مثل فروع البنوك أو أماكن عامة معروفة تجنب استخدام الماكينات في الأماكن النائية أو المظلمة.

قم بتغيير رقم السر بانتظام: من المفيد تغيير رقم السر بانتظام لزيادة الأمان تجنب استخدام أرقام سهلة الإختراق مثل تواريخ الميلاد أو الأرقام البسيطة.

توخي الحذر أثناء السحب والإيداع: تأكد من أن الماكينة قامت بتسليم البطاقة بعد الانتهاء من العملية لا تغادر الماكينة قبل التأكد من سحب البطاقة بأمان.

قم بتجنب إدخال البطاقة إذا تواجهك مشكلة: إذا واجهتك مشكلة أثناء استخدام الماكينة أو لاحظت سلوكًا غريبًا، قم بإلغاء العملية واتصل بالبنك على الفور للإبلاغ عن المشكلة.

احتفظ بإيصالات العمليات: قم بالاحتفاظ بإيصالات العمليات التي تقوم بها كوسيلة للتحقق والتدقيق في حالة وجود أخطاء في المعاملات أو تحتاج إلى التواصل مع البنك لحل مشكلة.