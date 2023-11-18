حياتك هتتغير في ساعة .. فقط استخدمي القرنفل مع بهذه الطريقة العبقرية وانظري الفرق الذي سيظهر عليك .. نتيجة فعالة 100 بالمية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل يعد من ضمن المواد الأساسية والطبيعية التي تستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية ، يدخل القرنفل بشكل أستاسي في الوفات العلاجيه وايضا التجميلية الهامة ، لأاهمية القرنفل العلاجية يتم استخدامه في علاج امراض كثيرو واهمها أمراض البشرة والشعر ،وفي بعض الاحيان يستخدم لعلاج امراض الفم ، يتم اضافة القرنفل الي بعض المنتجات ويعطي نتائج جبارة ، فهو يحتوي علي العديد من الفيتامينات ، ويعد ايضا من أقدم التوابل علي الاطلاق .

استخدام للقرنفل المختلفة

ولأن القرنفل يدخل في العديد من الاستخدامات مثل الأكل أو علاج طبيعي للجسم ومفيد لصحة الجسم بشكل كبير فبالتالي استخداماته كالآتي:-

القرنفل يتم إضافته مع القهوة حتى يعطيها نكهة وطعم مميز بالأخص القهوة العربي.

القرنفل وصفة قوية جدا لعلاج مشاكل البشرة والتخلص من تقصف وتساقط الشعر.

القرنفل يستخدم في معظم الوصفات الطبيعية حتى يعطيها نكهة مميزة ورائحة لا غنى عنها.

القرنفل يتم زراعته بشكل كبير في دولة الفلبين ودولة أندونيسيا ودولة الصين فبالتالي استخداماته لا حصر لها في البهارات.

أهمية استخدام القرنفل للجسم

نلاحظ أن معظم الدراسات التي تم إجراؤها مؤخرا بالأخص في دولة أمريكا أن القرنفل يستفاد منه الجسم بشكل كبير إذا تم الحصول عليه دوما وذلك وفقا للآتي:-

القرنفل يحتوي على 21 سعرة حرارية، وبالتالي يستفيد منه الجسم بشكل كبير.

يحتوي القرنفل على5 % من الدهون التي يرغب الجسم في الحصول عليها.

يحتوي القرنفل على 35 % من الدهون المشبعة.

تستفاد البشرة وذلك من خلال تفتيحها ونعومتها والتخلص من التصبغات الناتجة عن بعض العوامل المختلفة.