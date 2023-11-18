“عشان ميتنصبش عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يعد من أفضل الزيوت الطبيعية وأكثرها استخداما في جميع المطابخ العالمية ولا يقتصر استخدام زيت الزيتون في المطبخ فقط بل يستخدم في بعض الوصفات العلاجية وأيضا طرق العناية بالبشرة والشعر وذلك لما يحتوي عليه من مواد غذائية عديدة منها أوميجا 3 والفيتامينات لذلك نجد أن الإقبال عليه شديد من قبل السيدات، وهذا الأمر جعل بعض التجار يبيعون منتجات مغشوشة من زيت الزيتون ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كيف يتم التفرقة بين الزيت الأصلي والمغشوش.

حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

يمكنك من خلال النقاط التالية التفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش وهى كالاتي:

يمكنك من خلال رائحة زيت الزيتون تمييزه لأن الزيت الاصلي رائحته قوية و مميزة.

لاكتشاف زيت الزيتون الاصلي يجب أن نعرض الزجاجة إلى الضوء المباشر إذا وجدنا لون الزيت أحمر مائل إلى الخضرة فهذا زيت زيتون من النوع الجيد أما إذا كان لونه أصفر وسائلا فهذا يعني أن الزيت مغشوش.

أيضا يعرف زيت الزيتون بأنه لزج بشكل أكبر من أي نوع أخر.

زيت الزيتون يحتوي على درجة حموضة بسيطة أما إذا زادت درجة الحموضة عن المعتاد فهذا يعتبر زيت مغشوش.

زيت الزيتون مذاقه مميز جدا ولا يتغير مهما طال الوقت.

زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

حتى تفصل بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش يمكنك إتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به ملعقتين من زيت الزيتون.

يتم اغلاق الوعاء جيدا.

ثم نضع الوعاء داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة.

إذا تجمد زيت الزيتون فذلك يعني أنه أصلي أما غير ذلك فهذا زيت زيتون مغشوش.

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