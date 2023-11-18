دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أنتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الوصفات الكيميائية التي تستعيد للبشرة حيويتها من جديد، ولكن لا يوجد افضل من الوصفات الطبيعية حيث أن لا يوجد لها أي ضرر إطلاقًا، ومع ذلك يوجد وصفات طبيعية حديثة المفعول وسريعة أيضا، أي يمكنك أن تحصل على فعالية رهيبة للبشرة بعد القيام بها مباشرة، ومن ضمن هذه الوصفات “وصفة الخيار والعسل الأبيض للبشرة”، لذلك تابع معنا وتعرف على طريقة وخطوات القيام بها بشكل سهل تمامًا.

وصفة الخيار والعسل الأبيض للبشرة

من أجل الحصول على بشرة نقية وخالية جدًا من التجاعيد، يجب عليك أن يتوافر لديكِ مكونين فقط، وهم الخيار والعسل الأبيض، وعلى الأغلب أن هذه الوصفة تتواجد في كل منزل في أي مكان، لذلك لا يعتبر الأمر صعب للقيام به الآن والتمتع ببشرة جيدة قبل قدوم فصل الشتاء، تابعي النقاط التالية للتعرف على طريقة التحضير والاستخدام.

[وصفة الخيار والعسل الأبيض للبشرة .. للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد والشوائب]

في البداية عليكِ أحضار 1 فقط ثمرة من الخيار، مع إحضار نصف كوب من العسل الأبيض.

قومي بعصر ثمرة الخيار حتى تحصلين في النهاية على ماء الخيار فقط.

بعد ذلك يمكنك وضع ماء الخيار بمفرة في بخاخ فارغ ونظيف.

والحصول على بقايا الثمرة ومزجها جيدًا مع كمية العسل التي قمنا بالتحدث عنها.

[وصفة الخيار والعسل الأبيض للبشرة .. للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد والشوائب]

بعد مزجها جيدًا سوف تحصلين على خليط متجانس، يمكنك وضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة مع التدليك المستمر.

بعد الأنتهاء يمكنك غسل الوجه بالماء البارد وترطيبه بنوع نظيف من الكريم، القيام بهذا القناع مرة واحدة كل اسبوع.

مع العلم بأنه يفضل أن تقوم بوضع ماء الخيار على الوجه قبل النوم للحفاظ على نقاء البشرة.