بمكون كنا بنرميه.. طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة من حروق السنين وإعادتها كالجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طاسة زيت القلي مع كثرة الاستخدام تصبح محروقة سوداء من الخارج وأحيانا يدخل الحرق للداخل مع مرور فترة طويلة، لذا كل ما على السيدات هو رميها بالقناة وشراء واحدة أخرى ولكن هذا مكلف، ويوجد حل آخر تتجه نحوه وهو استخدامها مع انها غير صالحة للاستخدام بسبب عدم نظافتها، لذا تم إيجاد مكونات متوفرة لديك بالمنزل لا تحتاج لشيء غالي حتى ترجع الطاسة جديدة كما كانت بلا حروق واستخدامها مدى الحياة لذا سنتعرف على جميع الخطوات من خلال السطور القادمة

طريقة الخل في تنظيف الطاسة المحروقة

هناك مكونات خاصة بتجربة الخل التي تساعد في تنظيف الطاسة المحروقة من الزيوت وهي خل ابيض، مادة الكربونات، صابون اطباق، ملح طعام، ماء دافئ واتباع الآتي

وضع الطاسة على النار مع القليل من الماء ثم تركه مدة.

نضيف بالماء الملح والكربونات والخل ونترك الخليط يغلى داخل الطاسة.

نجعله بداخلها مدة قصيرة ونرش على الجوانب من الخارج.

بعد عدة دقائق نعمل على تنظيف الطاسة من الحروق وسنجدها تختفي.

نحضر الصابون والسلك ونقوم بالتنظيف حتى نحصل على أفضل نتيجة.

وصفة ملح الليمون للتنظيف

هناك طريقة أخرى للتخلص من حروق الطاسة من الخارج والداخل وذلك عن طريق إحضار ملح ليمون من العطار واتباع ما يلي

وضع ملح الليمون بداخل الطاسة مع ماء حتى نصل لمرحلة الغليان على النار.

نترك الوصفة بداخل الطاسة حتى تبرد بالكامل داخلها ثم نعمل على التنظيف بالسلك وأي نوع منظف.

ستصبح لامعة بعد هذه الوصفة، كما يمكن وضع الطاسة داخل إناء به ماء وملح ليمون على النار حتى تنظف من الخارج.